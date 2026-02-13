Η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» συνάντησε στο αεροδρόμιο τον καταγγέλοντα Στέφανο Παπαπδόπουλο, ο οποίος ευχήθηκε περαστικά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν θέλω να απαντήσω κάτι πάνω σ’ αυτό, περαστικά», είπε ο τραγουδιστής, σε σχετική ερώτηση για τη δημοσιότητα γύρω από το πρόβλημα υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, που πετούσε για Κύπρο, μίλησε και για τη συνεργασία του σε live μαζί με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου. «Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτή τη συνεργασία», δήλωσε.

