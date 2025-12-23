Στην κάμερα του MEGA και την εκπομπή “Buongiorno” μίλησε ο Στέφανος Παπαδόπουλος, λίγο μετά τη λήξη της συνεργασίας του με το νυχτερινό κέντρο Can Can, αναφορικά με τις σοβαρές καταγγελίες του κατά του Γιώργου Μαζωνάκη

Όσα είπε ο Στέφανος Παπαδόπουλος για την απόλυσή του

«Καθόλου δεν το έχω μετανιώσει. Ο κόσμος με στηρίζει», ανέφερε αρχικά o Στέφανος Παπαδόπουλος για την καταγγελία εναντίον του τραγουδιστή.

Ενώ, για την απόλυσή του δήλωσε: «Την παρασκευή με ενημέρωσαν να μην πάω. Δεν ήθελα να το πω για να μην τους κράξει ο κόσμος.. Δεν ήθελα να τους εκθέσω. Άκουσα ότι “που πας να τα βάλεις με τον Μαζωνάκη;” . Ο κάθε Μαζωνάκης, το κάθε όνομα τι σημαίνει; Επειδή δεν είμαι διάσημος; Αν ήμουν θα μπορούσα; Αν ήμουν γυναίκα; Δεν επικοινώνησε ο επιχειρηματίας μαζί μου. Έμαθα για την απόλυση μου από την τηλεόραση».

Η ανακοίνωση για την απόλυσή του

