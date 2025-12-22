Στις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εστίασε το Happy Day τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε τον δικηγόρο του 21χρονου καταγγέλλοντα, Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, μετά τις σοκαριστικές δηλώσεις του Στέφανου Παπαδόπουλου το Σαββατοκύριακο.

Ο νεαρός τραγουδιστής αποκάλυψε στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ” πως δέχθηκε προτάσεις χρηματισμού για να αποσύρει την καταγγελία του περί ασέλγειας.

Από τη δική του πλευρά, ο δικηγόρος του νεαρού τραγουδιστή στις δηλώσεις του σήμερα στο Happy Day ανέφερε ότι ο εντολέας του είναι έτοιμος σε περίπτωση που ερωτηθεί να κατονομάσει τα πρόσωπα που θέλησαν να τον δωροδοκήσουν.

«Η καταγγελία του εντολέα μου είναι συγκεκριμένη με πληθώρα αποδεικτικών μέσων και έχουν προκύψει κι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν και να συνδράμουν. δημιουργούνται βάσιμες υποψίες ότι αυτή η καταγγελία θα προχωρήσει και θα ριχθεί άπλετο φως από τη δικαιοσύνη. Αν ερωτηθεί προφανώς και θα κατονομάσει ποιος προσπάθησε να τον δωροδοκήσει. Ο ίδιος πάντα κατονομάζει και ποτέ δεν έκρυψε την αλήθεια. Βγήκε με το πρόσωπό του να καταγγείλει όλα αυτά που γίνονται…

Πρώτοι δώσαμε τα τηλέφωνα για να ελεγχθούν από τις αρχές για να δούμε ποιός λέει την αλήθεια και τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτό. Δε διακρίνω την ίδια ευαισθησία σε αυτή την καταγγελία σε σχέση με άλλες που υπήρχαν πολύ λιγότερα αποδεικτικά στοιχεία. Προφανώς και μου κάνει εντύπωση αυτό» είπε ο Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης.

Τι είπε ο νεαρός τραγουδιστής στο OPEN:

«Δεν θέλω να τα βρω εξωδικαστικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε καμιά περίπτωση. Υπήρχαν προτάσεις να μου δώσουν χρήματα για να αποσύρω τη μήνυση αλλά δεν τα δέχτηκα» είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος, στη συνέντευξή του στο OPEN.

govastiletto.gr – Κατέρρευσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος: «Μου είπαν ότι θα κυκλοφορήσει βίντεο με προσωπικές μου στιγμές»