Ο Στέφανος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε στο Real View το βράδυ της Πέμπτης και μίλησε για τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μετά τη μήνυση στον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως κάποια περιστατικά που βίωσε «ξεπερνούσαν την ασέλγεια».

«Δεν περίμενα όλο το hate. Περίμενα κάποιοι γονείς να ταυτιστούν. Πολλοί έχουν τοποθετηθεί για εμένα χωρίς να μου έχουν μιλήσει. Δεν κοιτούσα την κάμερα κι έλεγαν ότι λέω ψέματα. Την κοίταξα κι έλεγαν ότι πρώτη φορά βλέπω θύμα να κοιτάει την κάμερα», είπε αρχικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Περίμενα μια ουδέτερη στάση γιατί από πίσω έχω μια οικογένεια και τους λέω να ακούνε εμένα. Μιλάω με στοιχεία. Πολλοί φανατικοί εύχονταν πολύ άσχημα πράγματα μέχρι και για την οικογένειά μου».

«Κάποια πράγματα θέλουν λίγο να τα επεξεργαστείς. Εγώ όταν τελείωσε η συνεργασία μας έλεγα ότι θα συνεχίσω τη ζωή μου κανονικά, αλλά κάτι μέσα μου με έτρωγε. Μετά ήταν να γίνει ένα tour που δεν πήγα. Μου είπαν “είτε να μιλήσω τώρα ή να φύγω”. Τα παιδιά με έκρυβαν. Δεν υπήρχε μάρτυρας μπροστά, αλλά έξω από το καμαρίνι υπήρχε μάρτυρας. Εμένα με αφορά τι γίνεται στη δική μου ζωή. Φοβόμουν και για τη σωματική μου ακεραιότητα κι ένιωθα άβολα να το πω στους γονείς μου», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο ο Στέφανος Παπαδόπουλος

«Εγώ λέω αυτά που έζησα κι όχι αυτά που είδα κι άκουσα. Γνωρίζω και για άλλα παιδιά από τον ίδιο άνθρωπο, που ξεπερνούσαν τα όρια της ασέλγειας. Ο Μαζωνάκης δεν κατάλαβε ότι με παρενόχλησε και δεν ήταν μια φορά. Υπήρχε παιδί που το έδιωξαν για αυτούς τους λόγους και μετά πήγα εγώ. Κάποια περιστατικά ξεπερνούσαν την ασέλγεια», κατέληξε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

