Ο Στέφανος Παπαδόπουλος προχώρησε σε μια γεμάτη νόημα ανάρτηση στο Instagram το απόγευμα της Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου.

Ο 21χρονος, ο οποίος πριν μερικές ημέρες κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια και λίγο αργότερα απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο όπου εργαζόταν, θέλησε, με αφορμή τις γιορτές, να στείλει το δικό του μήνυμα.

Χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένα ονόματα ή περιστατικά, έγραψε:

«Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος. Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο».

