Ο Στέφανος Παπαδόπουλος, ή αλλιώς Stef, είναι ο τραγουδιστής που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ανήθικες προτάσεις και χειρονομίες.

Ο νεαρός καλλιτέχνης βρέθηκε, το πρωί της Πέμπτης 18/12, στα δικαστήρια για να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος απόψε έχει πρεμιέρα στο νυχτερινό μαγαζί «Ακτή Πειραιώς».

Μάλιστα, μετά τη μήνυση, ο Στέφανος Παπαδόπουλος δήλωσε: «Εγώ ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω. Ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Μόνο ηθική δικαίωση ζητάω. Δεν θέλω να απαντήσω σε κάτι άλλο».

Ο ίδιος συμπλήρωσε στις δηλώσεις του: «Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο αυτό για εμένα. Περιμένω από την Ελληνική Δικαιοσύνη να βγει η αλήθεια. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Το περιστατικό συνέβη τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Όλοι λένε ό,τι θέλουν. Εμένα δεν με αφορά. Ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου κανονικά».

Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Τσουρός στην εκπομπή «Το ‘χουμε», ο νεαρός τραγουδιστής πατούσε … like στις αναρτήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου.

Ο κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης απάντησε: «Δε μπορώ να ξέρω για το like. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μόνο ο ίδιος θα μπορούσε να απαντήσει με ποιο σκεπτικό. Ένα like δεν υποβαθμίζει μία ολόκληρη υπόθεση με όλες αυτές τις παράνομες πράξεις».

