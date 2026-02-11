Την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται στο Metropolitan Hospital, ο Στέφανος Παπαδόπουλος έχει… προβλήματα με τον επιχειρηματία του μαγαζιού που θα εμφανιστεί στην Κύπρο, στο πλευρό του Μαυρίκιου Μαυρικίου.

Όπως έγινε γνωστό στο «Buongiorno», ο επιχειρηματίας του μαγαζιού ανέβασε σε post την αφίσα που είχε τίτλο «Αλλάξανε τα πλάνα μου», ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με το αντίστοιχο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος μιλώντας στην εκπομπή, ξεκαθάρισε: «Δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Δεν συναινώ σε καμία περίπτωση ούτε ρωτήθηκα για κάτι τέτοιο. Το είδα στο post. Επικοινώνησα απευθείας μαζί τους και ζήτησα να κατέβει το post αλλιώς δεν θα παρευρεθώ στο live. Ο επιχειρηματίας γνωρίζει για τη δικαστική μου διαμάχη. Δεν καταλαβαίνω γιατί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό που έγινε εμένα με προσβάλει. Το επικοινώνησα και στον Μαυρίκιο».

govastiletto.gr – Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: Ο Στέφανος Παπαδόπουλος καταθέτει σήμερα το υπόμνημα με τις εξηγήσεις