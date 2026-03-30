Η είδηση της σύλληψης του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη -το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Μαρτίου – σόκαρε τόσο τον κόσμο της τέχνης όσο και τη showbiz καθώς ο Γιώργος Τσαγκαράκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και συμπαθής στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τις κατά καιρούς εμφανίσεις του σε ψυχαγωγικές εκπομπές αλλά και από το Cash or Trash.

Μετά την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας ο γκαλερίστας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ενώ δεσμεύτηκαν οι εταιρικοί του λογαριασμοί.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης κατηγορείται για σωρεία αδικημάτων που αφορούν την κατοχή και διάθεση πλαστών έργων τέχνης, υπεξαίρεσης μνημείων μεγάλης αξίας, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κ.α.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης και η σχέση με παιδιά του

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης έμεινε ορφανός στα 12 και μεγάλωσε κάτω από δύσκολες συνθήκες σε οικοτροφείο, όμως δεν άφησε τη μοίρα να τον καθορίσει. Με πείσμα και εργατικότητα, έχτισε μια λαμπρή επιχειρηματική διαδρομή, βρίσκοντας την απόλυτη ισορροπία στην προσωπική του ζωή ως πατέρας τριών παιδιών.

Με τη σύζυγό του Μαίρη Ελμάζη έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, έναν γιο, τον Στέφανο και δύο κόρες. Ο Στέφανος Τσαγκαράκης είναι γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σχέση του με την πρώην παίκτρια του GNTM, Χαρά Παππά. Δεν είναι λίγες οι φορές όμως, που τον έχουμε δει στο πλευρό του πατέρα του, με τον οποίο εργάζονται μαζί.

Ποιος είναι ο Στέφανος Τσαγκαράκης;

Ο γιος του Γιώργου Τσαγκαράκη σπούδασε στο πανεπιστήμιο Sussex στην Αγγλία διοίκηση επιχειρήσεων και μετά βρέθηκε στην Αμβέρσα στο Βέλγιο όπου κι έμαθε διαμαντολογία κι έγινε εκτιμητής διαμαντιών.

Η αγάπη του για τα ρολόγια με τα οποία ασχολείται σήμερα ως έμπορος ξεκίνησε όταν στα 18 του χρόνια ο πατέρας του, του έκανε δώρο ένα ακριβό ρολόι, το οποίο το κρατούσε για να του το δώσει όταν θα ενηλικιωνόταν.

Ο Στέφανος Τσαγκαράκης πριν ασχοληθεί με το εμπόριο ρολογιών είχε ασχοληθεί με το Real Estate ως broker.

Μία ματιά στον λογαριασμό του στο Instagram και εύκολα αντιλαμβάνεται κάποιος πως εκτός από την αγάπη του για τα ρολόγια έχει ακόμη μία αγάπη τα ταξίδια!

Αγαπημένοι του προορισμοί για διακοπές είναι η Μήλος και το Μπαλί .

Αγαπημένο του motto; Άδραξε τη μέρα, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος στο βίντεο.

Στο παρακάτω βίντεο που θα δείτε ο ίδιος συστήνεται και αποκαλύπτει ποιος είναι:

Ο δυνατός έρωτας με τη Χαρά Παππά

Ο Στέφανος Τσαγκαράκης μπορεί στον χώρο του εμπορίου ρολογιών να είναι γνωστός όμως το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από τη σχέση του με το γνωστό μοντέλο, Χαρά Παππά.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι τα τελευταία περίπου 5 χρόνια και παραμένουν ερωτευμένοι και αγαπημένοι, αποφεύγοντας την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας. Στα social media όμως, μοιράζονται συχνά κοινές τους στιγμές από τα ταξίδια και τις εξορμήσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το γνωστό μοντέλο και ο σύντροφός της συγκατοίκησαν από την αρχή της σχέσης τους, καθώς από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκαν τη μεταξύ τους χημεία και επικοινωνία.

Τον Νοέμβριο του 2024 οι δυο τους στην επέτειο των τριών χρόνων σχέσης είχαν μοιραστεί με τους followers τους ένα βίντεο με τρυφερές στιγμές τους.

Η σχέση τους ξεκίνησε με προξενιό από τη μητέρα του Στέφανου Τσαγκαράκη, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος στην εκπομπή Breakfast@Star, ενώ συγκατοικούν σχεδόν από την αρχή. «Συγκατοικούμε από πολύ νωρίς. Η συγκατοίκηση είναι άψογη. Αν το νιώθεις και το πιστεύεις, δεν υπάρχει λόγος να το αργείς γιατί στη συγκατοίκηση μαθαίνεις κάποιον. Χτύπα ξύλο, είμαστε πάρα πολύ καλά. Το αν θα κάνουμε το επόμενο βήμα είναι κάτι που δε λέγεται, πρέπει να είναι έκπληξη. Ισχύει ότι μας γνώρισε η μητέρα μου» είχε δηλώσει ο Στέφανος Τσαγκαράκης σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή Breakfast@Star.

Όταν ο Στέφανος Τσαγκαράκης εμφανίστηκε στο GNTM

Τον Νοέμβριο του 2025 η Χαρά Παππά επέστρεψε στο GNTM αυτή τη φορά για τη διαδικασία της φωτογράφισης, δίνοντας τα tips στα επίδοξα μοντέλα που συμμετείχαν στο ριάλιτι μόδας. Μάλιστα το γνωστό μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή του στο GNTM 2 συνοδευόταν από τον σύντροφό της, Στέφανο Τσαγκαράκη.

Για τις ανάγκες της φωτογράφισης – εκείνου του επεισοδίου – η Χαρά Παππά και ο Στέφανος Τσαγκαράκης πόζαραν ως νιόπαντρο ζευγάρι στον φακό του Παντελή Χαδούλη, μέσα στην πισίνα του σπιτιού.

Λίγα λεπτά πριν τη φωτογράφιση η Χαρά Παππά μίλησε στους συμμετέχοντες: «Ήμουν στη θέση σας. Πάνω απ’ όλα να το ζείτε και να το ευχαριστιέστε γιατί μερικές φορές το μυαλό μου εμένα γέμιζε με το τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να φανώ, πού είναι το φως μου και δεν το ευχαριστιόμουν. Αυτό είναι το σημαντικό, πρέπει να το ευχαριστιέσαι και βγαίνεις προς τη φωτογραφία».

Τέλος να σημειώσουμε τι αποκάλυψε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος για τον πατέρα του Στέφανου Τσαγκαράκη πριν λίγες μέρες.

Ο δικηγόρος του Γιώργου Τσαγκαράκη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προχώρησε σε μια αποκάλυψη στην εκπομπή Buongiorno. Ξεκαθάρισε πως ο γκαλερίστας δεν σκοπεύει να επιστρέψει στον χώρο της πώλησης έργων τέχνης. «Μετά από συζήτηση που είχα χθες το βράδυ με τον κ. Τσαγκαράκη, μπορώ να σας ανακοινώσω για πρώτη φορά ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί στο μέλλον με πωλήσεις πινάκων ζωγραφικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

