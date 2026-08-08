Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιράστηκε φωτογραφίες με την σύντροφό του, Kristen Toms, με το ζευγάρι να ποζάρει, μεταξύ άλλων, στην Ελβετία.

Ο Έλληνας τενίστας και η εικαστικός με καταγωγή από το Σικάγο, περνούν χρόνο μαζί, μετά τις κοινές διακοπές τους στη Σέριφο. Σε ανάρτηση που έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, το Σάββατο 8 Αυγούστου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πόζαρε με τη σύντροφό του αγκαλιά στη φύση, αλλά και σε άλλες εξόδους τους.

«Απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα των ελβετικών βουνών», έγραψε, περιγράφοντας το πρώτο στιγμιότυπό τους στη δημοσίευση, ενώ μοιράστηκε και μια κοινή φωτογραφία τους, από δείπνο.

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

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