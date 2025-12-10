Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο λόγω ενός περιστατικού με την Τροχαία, το οποίο φαίνεται πως παίρνει διαστάσεις.

Μετά την καταγραφή του να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα στην Αττική Οδό, ο γνωστός τενίστας καλείται πλέον να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Αν δεν το κάνει, σύμφωνα με τις Αρχές, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Το συμβάν σημειώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν κάμερα κατέγραψε όχημα που φέρεται να οδηγούσε ο Τσιτσιπάς με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χλμ./ώρα.

Η πλευρά του τενίστα προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις, με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, να εμφανίζεται στην Τροχαία και να δηλώνει ότι εκείνος ήταν ο οδηγός.

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η εκδοχή αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τους αστυνομικούς, ενώ ούτε το δίπλωμα που προσκόμισε ο πατέρας του –γαλλικό και όχι ελληνικό– έγινε δεκτό.

Ο αστυνομικός αναλυτής Δημήτρης Πώποτας εξήγησε σήμερα στην εκπομπή Buongiorno: «Το βέβαιο είναι ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ελληνικό δίπλωμα. Το σύστημα της αστυνομίας το δείχνει καθαρά. Μπορεί να έχει ευρωπαϊκό, αλλά όχι ελληνικό. Η Παρασκευή είναι κομβική: πρέπει να πάει ο ίδιος στην Τροχαία και να παραδώσει το δίπλωμά του, όποιο κι αν είναι. Αν δεν το κάνει, τότε θα αλλάξουν τα δεδομένα και θα κινηθεί διαδικασία για απείθεια».