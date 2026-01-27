Την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδινε το δεύτερο αγώνα στο Αυστραλιανό Open, η καλλονή (πρώην) σύντροφός του, εικαστικός Kristen Thoms απολάμβανε την παρέα ενός άλλου άνδρα στο Μαλιμπού.

Την αποκάλυψη έκανε ο Γρηγόρης Μπάκας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, παρουσιάζοντας το σχετικό στιγμιότυπο που δημοσιεύτηκε στο ισπανικό περιοδικό ΟΚ diario.

Η εικαστικός, όπως θα δεις, εμφανίζεται πολύ χαμογελαστή να κοιτάζει στα μάτια τον άνδρα που βρίσκεται στο πλευρό της.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χώρισε από την τενίστρια, Paula Badosa το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του ισπανικού Hola! οι δύο τενίστες χώρισαν ειρηνικά, αλλά οι απαιτήσεις της καριέρας που έχουν στο τένις, έχουν δυσκολέψει την κατάσταση.

Πηγή από το περιβάλλον τους είχε αποκαλύψει: «Ο χωρισμός απλά συνέβη. Και οι δύο αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του Wimbledon και όλα έπεσαν πάνω τους. Και οι δύο είχαν προβλήματα στις καριέρες τους με τους τραυματισμούς που υπέστησαν και αυτό επηρέασε τη σχέση τους».

