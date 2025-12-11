Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της τροχαίας παράβασης του Στέφανου Τσιτσιπά στην Αττική Οδό, όπου το όχημά του κατεγράφη να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 213 χλμ/ώρα. Πέρα από το πρόστιμο των 2.000 ευρώ, ο τενίστας υποχρεούται να παραδώσει το δίπλωμά του έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, με την απειλή δικογραφίας για απείθεια σε περίπτωση άρνησης. Την ίδια στιγμή, νέες πληροφορίες από το περιβάλλον του στο Μονακό αναφέρουν πως ο αθλητής ενδέχεται να μην κατέχει καν δίπλωμα οδήγησης, ούτε ελληνικό ούτε μονεγάσκικο.

«Στο Μονακό για να αποκτήσεις δίπλωμα δίνεις εξετάσεις που είναι πιο δύσκολες από αυτές στην Ελλάδα, ειδικά οι γραπτές, ή καταθέτεις το δίπλωμα που έχεις βγάλει στη χώρα σου και σου δίνουν το μονεγάσκικο που είναι ακριβώς στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διεθνές δίπλωμα πατάει πάντα πάνω στο κανονικό ως συνοδευτικό και είναι απαραίτητο. Είναι κάτι σαν τη βίζα δηλαδή. Ο Στέφανος, όπως γνωρίζουν καλά οι δικοί του άνθρωποι, δεν έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει δίπλωμα στο Μονακό και αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για χρόνια, αν και αγόραζε συνέχεια πανάκριβα αυτοκίνητα.

Λένε ότι έχει ένα βρετανικό έγγραφο οδήγησης αγνώστου προελεύσεως. Όμως η προσωρινή άδεια Ηνωμένου Βασιλείου είναι έγκυρη μόνο για χρήση εντός των συνόρων. Ίσως γι’ αυτό δεν το καταθέτει στην ελληνική αστυνομία. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραδίδει το δίπλωμα γιατί πολύ απλά δεν έχει δίπλωμα οδήγησης. Εξάλλου λείπει σχεδόν πάντα στο εξωτερικό. Είναι ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλοι εδώ στο Μονακό. Τον έχουν ξανασταματήσει σε έλεγχο αλλά τον αναγνωρίζουν και τον αφήνουν να φύγει. Τώρα όμως έμπλεξε γιατί η κλήση που πήρε είναι από κάμερα παρακολούθησης της κυκλοφορίας» υποστηρίζει Έλληνας κάτοικος του Μονακό για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

govastiletto.gr – Στέφανος Τσιτσιπάς: Αν δεν παραδώσει δίπλωμα μέχρι την Παρασκευή κινδυνεύει με δικογραφία