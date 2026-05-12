Στέφανος Τσιτσιπάς: Η μητέρα του «αδειάζει» δημόσια την πρώην σύντροφό του, Paula Badosa

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, παρά το αναμφίβολο χάρισμα που διαθέτει στον αθλητισμό, έχοντας σπουδαία επιτεύγματα στο βιογραφικό του, τελευταία απασχολεί περισσότερο για την προσωπική ζωή του και τα δημόσια ξεσπάσματά του, παρά για τις αθλητικές του επιδόσεις.

Η μητέρα του, Julia Salnikova, τοποθετήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε, κατά της πρώην συντρόφου του, Paula Badosa.

Σε πρόσφατη συνέντευξη της μητέρας του κορυφαίου Έλληνα τενίστα στο «BB Tenis», αναφέρθηκε στην πρώην σύντροφο του γιου της, την Ισπανίδα τενίστρια Paula Badosa, λέγοντας ότι η σχέση τους είχε αρνητικό αντίκτυπο στην καριέρα του αθλητή.

«Ήταν καλό ζευγάρι, αλλά ήταν βάρος για αυτόν. Πίεζε τον εαυτό του πολύ σκληρά. Οι συνεχείς φωτογραφίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλη η προσοχή των μέσων ενημέρωσης τον επηρέασαν σταδιακά. Αν και έλεγε ότι του άρεσε, μέσα του συσσωρευόταν», ενώ τόνισε ότι είναι πολύ καλύτερα τώρα στην προσωπική του ζωή.

Ο αθλητής βρίσκεται τον τελευταίο καιρό σε σχέση με την Kristen Thoms.

govastiletto.gr – Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι τρεις εταιρείες που ετοιμάζει στο Μονακό!