Πέρα από την αγωνιστική επιτυχία και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Madrid Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απόλαυσε μια ξεχωριστή στιγμή ηρεμίας. Η σύντροφός του, Κρίστεν Θομς, τον περίμενε στα αποδυτήρια για να τον συγχαρεί με μια ζεστή αγκαλιά, αποδεικνύοντας πως είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του.

Μετά τον πολυσυζητημένο χωρισμό του από την Paula Badosa, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας φαίνεται να έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή.

Η αγκαλιά τους, αμέσως μετά τη νίκη του στη Μαδρίτη, έγινε viral στα social media, με τον Έλληνα τενίστα να δέχεται τη στήριξη και τα συγχαρητήρια της συντρόφου του.

Stefanos Tsitsipas with his girlfriend Kristen Thoms after his first first round win during Mutua Madrid Open. Watch Stefanos’s post-match interview here! https://t.co/6zcAYD5MIz pic.twitter.com/sJTHOyjQBw — BB Tennis (@BBTennis_tv) April 24, 2026

