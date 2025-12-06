Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει διορία μέχρι την επόμενη Παρασκευή 12/12, προκειμένου να παραδώσει στην Τροχαία το δίπλωμά του.

Μάλιστα, σε περίπτωση που δεν το πράξει, θα σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφία για απείθεια.

Τα στελέχη της Τροχαίας δεν δέχθηκαν ότι οδηγούσε άλλος τη Lotus, παρόλο που ο πατέρας του τενίστα παρουσιάστηκε στις Αρχές και ανέφερε ότι ήταν αυτός που είχε αναπτύξει ταχύτητα 213 χλμ. στην Αττική Οδό.

Στον τενίστα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, ενώ θα του αφαιρεθεί και το δίπλωμα για ένα έτος.

Οι αστυνομικοί επικοινώνησαν, μετά την απόρριψη του αιτήματος, με το δικηγόρο του τενίστα και τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να παραδώσει το δίπλωμα μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

