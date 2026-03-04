Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καλεσμένος στο vidcast της πρώην Νο.5 τενίστριας στον κόσμο, Anna Chakvetadze. Ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις σχέσεις με τους γονείς του και ειδικότερα στο προπονητικό «διάλειμμα» που έκανε από τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά.

Αρχικά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποστήριξε: «Η μητέρα μου είναι παθιασμένη με το παιχνίδι. Με αγαπάει πολύ και θέλει το καλύτερο για μένα. Αλλά δεν έχει καθημερινή παρουσία. Είναι ο αγαπημένος μου άνθρωπος, την αγαπώ απεριόριστα, με έχει βοηθήσει πολύ στο παρελθόν. Δεν είναι όμως εύκολο για εκείνη να ταξιδεύει μαζί μου όλο το χρόνο. Και ίσως ήταν και υπερβολή, η ομάδα μου ήδη έχει αρκετά μέλη της οικογένειας!».

Για το πώς αισθάνεται τώρα όταν έχει τους γονείς του τριγύρω: «Είναι πολύ πιο εύκολο για μένα τώρα. Θυμάμαι ότι σε μια φάση τους ήθελα λίγο πιο μακριά, αλλά τώρα δεν με ενοχλεί καθόλου. Ξέρω να επικοινωνώ μαζί τους καλύτερα απ’ ότι πριν 5 χρόνια. Απλώς μεγάλωσα και τους βλέπω διαφορετικά. Ξέρω ότι θέλουν να με βοηθήσουν και πως αγαπούν πολύ το παιχνίδι. Δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τένις».

Σχετικά με το προπονητικό «διάλειμμα» που πήρε από τον Απόστολο Τσιτσιπά, εξομολογήθηκε: «Το διάλειμμα αυτό με βοήθησε να καταλάβω πώς με βλέπει σαν άνθρωπο και πώς τον βλέπω εγώ, τι δεν πήγαινε καλά. Δεν είναι εύκολη μια σχέση πατέρα-γιου και με τον καιρό μπορεί να συσσωρευτεί ένταση. Πιο πολύ μας πλήγωσε ότι μια περίοδο δεν βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος και δεν επικοινωνούσαμε καλά. Και χρειάζεσαι επικοινωνία για να έχεις αποτελέσματα στο γήπεδο και μια ξεκάθαρη καθημερινή ρουτίνα. Η ζωή μου είναι στο γήπεδο. Δεν μπορώ να μιλήσω σε κάποιον και να προσπαθώ να εξηγήσω αυτό που βλέπω, αν δεν θέλει να ακούσει. Είναι σημαντικό να έχεις δίπλα σου κάποιον που μπορεί να ακούσει και να καταλάβει τι θέλεις να πεις, και όχι απλώς να κάνει μονόλογο».

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είπε για τον πατέρα του: «Δεν έπαιξε ποτέ επαγγελματικά και έμαθε τένις σε μεγάλη ηλικία, νομίζω στα 23, είναι εντυπωσιακό αυτό. Έχει πολύ καλές ηγετικές ικανότητες. Μπορεί να μη γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, αυτός είναι ο τομέας της μητέρας μου, που έχει πιο ανεπτυγμένη τενιστική νοημοσύνη, χτισμένη μέσα στα χρόνια. Ο πατέρας μου προέρχεται από πιο ερασιτεχνικό υπόβαθρο, αλλά έχει εξαιρετικό προπονητικό μάτι. Βλέπει τα πράγματα από την οπτική του προπονητή και πιστεύω ότι συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον πολύ καλά».

govastiletto.gr – Στέφανος Τσιτσιπάς: Οι στιγμές που ο «Κεραυνός της Ελλάδας» έχασε την ψυχραιμία του με τους γονείς του