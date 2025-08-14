Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θέλησε να ευχηθεί δημόσια στη μητέρα του, Τζούλια, για τα γενέθλιά της, κάνοντας μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Στέφανος Τσιτσιπάς