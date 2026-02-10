Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο των ΜΜΕ, όχι μόνο για τις διακρίσεις του στο τένις, αλλά και για κάποιες έντονες ή…απρόβλεπτες αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια αγώνων, ειδικά σε σχέση με τους γονείς του.

Ο ίδιος, που έχει χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως «Έλληνας Θεός» ή «Κεραυνός της Ελλάδας», είχε την πρώτη του έντονη στιγμή τον Μάιο του 2019, σε αγώνα κόντρα στον Σέρβο Filip Krajinovic στο Roland Garros.

Μετά από έναν χαμένο πόντο, ξέσπασε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του με έντονες λέξεις, προκαλώντας παράλληλα γέλια στους χρήστες του Twitter.

Το 2023, κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Βιέννης, ο Στέφανος είχε ακόμα ένα ξέσπασμα, αυτή τη φορά απέναντι στον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά, μετά από ένα break που δέχτηκε από τον Αυστριακό Dennis Novak.

Στράφηκε στον πατέρα του και φώναξε έντονα: «Μ@@@@α. Μ@@@@ας. Μ@@@@ας είσαι. Φύγε. Τι κοιτάς».

Το περιστατικό έκανε σύντομα τον γύρο του διαδικτύου, με πολλά σχόλια να εκφράζουν αποδοκιμασία για την αντίδρασή του.

Στη συνέχεια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησε στις φήμες που ήθελαν τον πατέρα του να απομακρύνεται από το πλευρό του ως προπονητής, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα με μια κοινή τους φωτογραφία και ένα μήνυμα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Αγαπητοί μου φίλοι και συνοδοιπόροι, επειδή τις τελευταίες μέρες λέγονται και γράφονται ψεύδη άνευ προηγουμένου με σκοπό να πλήξουν την εικόνα μας, θα ήθελα να ζητήσω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπάρχουν ψεύτικες αναρτήσεις από άγνωστα προφίλ. Κάποιοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τα σκοτάδια της αφάνειάς τους διαστρευλώνοντας την αλήθεια εις βάρος άλλων με κακοήθειες και ψεύτικα προφίλ που απλά δηλώνουν φθόνο, ζήλια και κακία.Όμως να ξέρουν ότι δεν θα τα καταφέρουν, εμείς συνεχίζουμε *δυνατοί και ενωμένοι* γιατί ξέρουμε από δυσκολίες και εμπόδια και έχουμε μάθει να τα ξεπερνάμε και να τα μετατρέπουμε σε νίκες!!! Σας ευχαριστώ»

Την ίδια χρονιά, κατά τη διάρκεια του ημιτελικού στη Ρώμη, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις παρατηρήσεις της μητέρας του στη ρωσική γλώσσα και της ζήτησε έντονα να αποχωρήσει από το box.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς χρήστες του Twitter να σχολιάζουν αρνητικά την συμπεριφορά του απέναντι στη μητέρα του, ειδικά μπροστά σε τόσο κόσμο.

«Μη μιλάς στα ρωσικά. Μίλα στα ελληνικά. Στα ρωσικά μη μιλάς. Μάνα σερβίρω και μιλάς στα ρωσικά. Φύγε από το γήπεδο καλύτερα μη μιλάς στα ρωσικά. Μαλ@@@ένη είσαι τελείως; Δεν μπορώ να καταλάβω τι περνάει από το μυαλό σου. Μιλάει στη δική της γλώσσα. Αν έχεις το Θεό σου”», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, θέλησε να δώσει εξηγήσεις, τονίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για μια στιγμή έντασης μεταξύ γιου και μητέρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα του Στέφανου προσπαθούσε να τον βοηθήσει με αίσθημα μητρικής φροντίδας, ενώ ο Στέφανος ήθελε να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του και να μην φανεί ευάλωτος στον αντίπαλο.

Το 2024, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Νίκολας Γιάρι σε έναν ακόμα σημαντικό αγώνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να δώσει τον καλύτερο του εαυτό στο γήπεδο, με τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά, να παρακολουθεί από τις πρώτες θέσεις στις κερκίδες. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Στέφανος φάνηκε εκνευρισμένος από τις συμβουλές και τις παρατηρήσεις του πατέρα του. Ο Απόστολος προσπαθούσε να τον καθοδηγήσει λέγοντας χαμηλόφωνα, «Πάρε χρόνο, πάρε χρόνο», όμως κάποια στιγμή ο Στέφανος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του και αντέδρασε έντονα, σχολιάζοντας δυνατά: «Τι είπε μόλις τώρα;», δείχνοντας την ένταση που ένιωσε.

Όταν βρέθηκε στο Μόντρεαλ το 2024 για έναν ακόμα αγώνα, με αντίπαλο τον Νισικόρι, μετά από ένα κακό ξεκίνημα, ο Έλληνας τενίστας εκδήλωσε έντονη συμπεριφορά απέναντι στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, ο οποίος τον καθοδηθούσε από το box της οικογένειας.

Ο 25χρονος αθλητής φάνηκε εκνευρισμένος με τις συμβουλές που λάμβανε και άρχισε να φωνάζει στον πατέρα του. Στη συνέχεια, έχοντας χάσει την ψυχραιμία του, ζήτησε να αποχωρήσει ο Απόστολος από τον χώρο όπου παρακολουθούσε τον αγώνα, δείχνοντας έτσι πόσο απογοητευμένος ήταν από την πορεία του στο παιχνίδι.

Αυτό το περιστατικό προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν την αντίδραση του Τσιτσιπά απέναντι σε έναν γονέα κατά τη διάρκεια αγώνα υψηλού επιπέδου.

Ο πατέρας του, ήταν προπονητής του μέχρι το 2024.

Το καλοκαίρι του 2025 δοκίμασε για λίγο τον Goran Ivanisevic ως προπονητή, όμως η συνεργασία τους διήρκησε μόνο λίγους μήνες. Μετά το τέλος αυτής της συνεργασίας, ο γνωστός τενίστας επανέφερε για προπονητή του τον πατέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε δημόσια στο “tennisnews.gr” για τον πατέρα του, Απόστολο και για το πώς έχει αποκατασταθεί πλέον η σχέση τους.

«Το συζητήσαμε, από πλευράς μου έπρεπε να απολογηθώ γιατί ήταν πολύ λάθος μου. Έχουμε βρει μια καινούργια γραμμή επικοινωνίας και έναν τρόπο που θα μιλάμε ο ένας στον άλλον, ώστε να μη ξανασυμβούν τέτοια πράγματα και να μη δημιουργηθούν τέτοιες εντάσεις ξανά. Τον πατέρα μου τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά και αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά συναρπαστικό. Με έχει βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές μου, στις πιο επιτυχημένες και καλές μου στιγμές, η οικογένειά μου ήταν πάντα εκεί. Δεν θέλω να τους αποχωριστώ. Μπορεί να ξαναδημιουργηθούν εντάσεις, με την έννοια ότι μπορώ να ξανανιώσω φορτωμένος, αλλά τη σχέση που έχω με τον πατέρα μου δε θα τη βρω αλλού».

Ο ίδιος ο πατέρας του μάλοιστα, μίλησε στην εκπομπή του Mega «Ακόμα δεν είδες τίποτα», για τη σχέση τους: «Πολλές συγγνώμες δέχτηκα, όχι μία. Δεν είναι το πρόβλημα η συγγνώμη, το πρόβλημα είναι ο ίδιος να καταλάβει πού οφείλεται αυτό».