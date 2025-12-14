Μέχρι τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου καλείται η πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά να καταθέσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα τον απαλλάσσουν από την κατηγορία για υπέρβαση ορίου ταχύτητας στην Αττική Οδό. Ο νομικός του εκπρόσωπος, Λευτέρης Μανουσάκης, εξήγησε το Σάββατο στην τηλεόραση ότι θα παρουσιαστούν έγγραφα που πιστοποιούν πως ο τενίστας δεν ήταν στην Ελλάδα και δεν οδηγούσε τη Lotus τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Η αστυνομία δεν έχει θέση καμία προθεσμία, ούτε ο νόμος θέτει προθεσμία. Υπάρχει ένα ζήτημα που θα λυθεί και η ΕΛΑΣ κάνει όπως πρέπει τη δουλειά της. Το αν υπήρξε ή δεν υπήρξε ο Στέφανος ως οδηγός κάποιου οχήματος είναι ένα θέμα που έχει ήδη λυθεί. Δεν κατελήφθη ποτέ να οδηγεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Δεν υπάρχει καν δικογραφία. Μιλάμε για προθεσμίες που λήγουν κλπ, αλλά δεν υπάρχει τίποτα», είπε αρχικά ο δικηγόρος του τενίστα.

«Μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές, ένα παιδί που μόνο μα έχει τιμήσει. Γυρνάει και επιστρέφει μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό για να μπει σε έναν πολύ μεγάλο αγώνα, ξεκινάει το Austalian Open. Προσπαθεί με την ομάδα του να επιστρέψει και αυτό που ζητάει από όλους εμάς είναι να τον στηρίξουμε. Ο Στέφανος τιμάει την Ελλάδα και δεν έχει ζητήσει ποτέ προνομιακή μεταχείριση από κανέναν. Ουδέποτε υπήρξε παράνομος ο Στέφανος», συμπλήρωσε ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά.

Τον Δεκέμβριο του 2021 ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας συμμετείχε στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις, καθώς απέτυχε στο σκέλος των σημάτων. Ο ίδιος είχε τότε υποστηρίξει πως υπήρχε έλλειψη ενός απαραίτητου δικαιολογητικού, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει κανονικά τη διαδικασία.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι τελικά απέκτησε δίπλωμα οδήγησης το 2023, περίοδο κατά την οποία εθεάθη να οδηγεί πολυτελές supercar στους δρόμους του Μόντε Κάρλο, εικόνες που είχαν προκαλέσει συζητήσεις.

