Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στην καρδιά της Αφρικής, και συγκεκριμένα στη Ρουάντα, κοινοποιώντας ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας άφησε για λίγο τα κορτ και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, επιλέγοντας ένα εξωτικό προορισμό για να γεμίσει μπαταρίες παρέα με τη σύντροφό του, Kristen Thoms αλλά και αγαπημένα τους πρόσωπα, με τα οποία μοιράστηκαν κάθε στιγμή αυτής της ξεχωριστής εξόρμησης.

Στα στιγμιότυπα που ανέβασε, το ζευγάρι ποζάρει ιδιαίτερα τρυφερό, αγκαλιασμένο και χαμογελαστό, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την άγρια ομορφιά του αφρικανικού τοπίου.

Είτε χαλαρώνοντας δίπλα στη λίμνη με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, όπου η σύντροφός του του δίνει ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο, είτε κατά τη διάρκεια των εξορμήσεών τους στη φύση, οι δυο τους δείχνουν πιο ευτυχισμένοι και ανέμελοι από ποτέ, αποτυπώνοντας τη δυνατή χημεία τους σε κάθε καρέ.

Το ταξίδι τους περιλάμβανε συναρπαστική εξερεύνηση της χώρας και αξέχαστες εμπειρίες σαφάρι, με τον Στέφανο Τσιτσιπά και την παρέα του να έρχονται σε απόσταση αναπνοής από εντυπωσιακά άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

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