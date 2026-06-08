Στέφανος Τσιτσιπάς: Ρομαντική απόδραση με την αγαπημένη του, Kristen Thoms στις Κυκλάδες

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει σε γραφικά σοκάκια, απολαμβάνει βόλτες σε κυκλαδίτικα τοπία με εντυπωσιακή θέα στο Αιγαίο, ενώ δεν λείπουν και οι πιο τρυφερές εικόνες από την καθημερινότητά τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «Off-grid with my chouchou», επιλέγοντας να μοιραστεί μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του ταξιδιού τους.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη χαλαρή διάθεση του ζευγαριού, το οποίο φαίνεται να απολαμβάνει το χρόνο του μακριά από τους έντονους ρυθμούς των τουρνουά, εξερευνώντας τις ομορφιές των Κυκλάδων.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stefanos Tsitsipas (@stefanostsitsipas98)

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