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Στέφανος Τσιτσιπάς: Ρομαντική απόδραση με την αγαπημένη του, Kristen Thoms στις Κυκλάδες

Το ζευγάρι απολαμβάνει το χρόνο του μακριά από τους έντονους ρυθμούς των τουρνουά
Βασίλης Κοντζεδάκης
08.06.2026 | 17:30 UPD:08.06.2026, 17:42
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ρομαντική απόδραση με την αγαπημένη του, Kristen Thoms στις Κυκλάδες

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς περνά στιγμές χαλάρωσης, μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του, και ταξίδεψε στις Κυκλάδες μαζί με τη σύντροφό του, την τενίστρια Kristen Thoms.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την κοινή τους απόδραση, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους του μια γεύση από τις στιγμές που μοιράζονται.

Στα στιγμιότυπα, το ζευγάρι ποζάρει σε γραφικά σοκάκια, απολαμβάνει βόλτες σε κυκλαδίτικα τοπία με εντυπωσιακή θέα στο Αιγαίο, ενώ δεν λείπουν και οι πιο τρυφερές εικόνες από την καθημερινότητά τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση «Off-grid with my chouchou», επιλέγοντας να μοιραστεί μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του ταξιδιού τους.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τη χαλαρή διάθεση του ζευγαριού, το οποίο φαίνεται να απολαμβάνει το χρόνο του μακριά από τους έντονους ρυθμούς των τουρνουά, εξερευνώντας τις ομορφιές των Κυκλάδων.

 

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