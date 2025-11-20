Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μεγάλη αδυναμία στα τρία αδέλφια του – τον Πέτρο, τον Παύλο και την Ελισάβετ – με τα οποία διατηρεί μια πολύ στενή σχέση.

Η μικρότερη της οικογένειας, η 17χρονη Ελισάβετ, έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Στέφανο και δεν διστάζει να εκφράζει ανοιχτά τη στήριξή της προς εκείνον.

Η Ελισάβετ έχει σταθεί αρκετές φορές στο πλευρό του αδερφού της, ειδικά όταν εκείνος γίνεται στόχος αρνητικών σχολίων. Σε παλιότερη δημόσια τοποθέτησή της είχε εκφράσει την αγανάκτησή της για την επιφανειακή κριτική που δέχονται συχνά οι αθλητές και τα δημόσια πρόσωπα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι άδικο να αναζητούνται «εύκολοι στόχοι» για να διοχετεύεται αρνητικότητα και πως πολλές φορές η προσοχή στρέφεται σε ασήμαντα πράγματα αντί στην ουσία.

Αυτή τη φορά ο φωτογραφικός μας φακός εντόπισε τα αδέλφια στο κέντρο της Γλυφάδας σε μία χαλαρή βόλτα, τη στιγμή που έκαναν τα ψώνια τους.

Πηγή: NDP Photo Agency

