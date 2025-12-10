Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται, το τελευταίο διάστημα, σε νέα σχέση. Ο Έλληνας τενίστας έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική ζωή του, μετά το χωρισμό από την Paula Badosa.

Στο Buongiorno στο Mega προβλήθηκαν για πρώτη φορά κοινά στιγμιότυπα του Στέφανου Τσιτσιπά με την αγαπημένη του.

Οι δυο τους ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, το οποίο απαθανατίστηκε από το φακό.

Η Φαίη Σκορδά είπε στην πρωινή εκπομπή: «Αγαπάει πολύ το τένις και όπως καταλαβαίνουμε, και τον Στέφανο Τσιτσιπά. Τώρα για τους «λίγους μήνες» ή αν είναι πρόσφατο, δε μπορείς να το ξέρεις».

Μετά τη δημοσιοποίηση της νέας σχέσης του Έλληνα τενίστα, κάποιοι την παρομοίασαν με την πρώην σύντροφό του, τενίστρια, Paula Badosa.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η συγκεκριμένη γυναίκα είναι εικαστικός, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με το άθλημα του αγαπημένου της.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για το πώς νιώθει με τα δημοσιεύματα περί νέας σχέσης, ο ίδιος απάντησε ευγενικά: «Ευχαριστώ πολύ, είμαι οκ».

