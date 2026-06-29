O Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε πως η συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο ολοκληρώθηκε οριστικά.

Θυμίζουμε πως στο παρελθόν είχαν χωρίσει ξανά οι δρόμοι των δύο ανδρών, οι οποίοι για πολλά χρόνια πορεύτηκαν μαζί στα γήπεδα, με τον Απόστολο να βρίσκεται δίπλα του από τα πρώτα βήματα της καριέρας του μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου τένις. Λίγους μήνες αργότερα είχαν αποφασίσει να δώσουν μία δεύτερη ευκαιρία στη συνεργασία τους, χωρίς επιτυχία όμως.

Λίγο μετά την ανακοίνωση του γιου του, ο Απόστολος Τσιτσιπάς έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, η οποία ερμηνεύτηκε ως η δική του πρώτη αντίδραση στην εξέλιξη αυτή.

«Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: Αν έχασες το λεωφορείο, ίσως απέφυγες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για εκείνον που πρόκειται να έρθει. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Να εμπιστεύεσαι την παράκαμψη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας στο SDNA για την απόφασή του, εξήγησε πως αισθάνεται ότι χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση στην καριέρα του και μια νέα οπτική στο αγωνιστικό κομμάτι. «Πιστεύω ότι ο πατέρας μου χρειάζεται άλλα πράγματα, όπως και εγώ χρειάζομαι διαφορετικά πράγματα. Το ένιωθα και στην καθημερινή ενέργεια της συνεργασίας μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Έλληνας τενίστας τόνισε πως η απόφαση δεν έχει να κάνει με την αγάπη και την εκτίμησή του προς τον πατέρα του, αλλά με την ανάγκη του να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. «Φυσικά και τον αγαπώ πάρα πολύ και θέλω τα καλύτερα για αυτόν, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον εαυτό μου και το τι είναι καλύτερο για μένα», δήλωσε.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο πριν τη συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά στο Wimbledon, όπου θα αγωνιστεί χωρίς τον Απόστολο Τσιτσιπά στο πλευρό του. Ο Έλληνας αθλητής έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία με τον Τόμας Περίν, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί ποια θα είναι η νέα σταθερή επιλογή του στο προπονητικό του επιτελείο.

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