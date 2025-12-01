Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φέρεται να είναι ξανά ερωτευμένος, λίγο μετά τον χωρισμό του από την Paula Badosa. Την είδηση αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μπάκας στην εκπομπή “Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νέα σύντροφος του τενίστα κατάγεται από το Σικάγο, είναι 27 ετών και δραστηριοποιείται επίσης επαγγελματικά στον χώρο του τένις, έχοντας τη δική της καριέρα.

«Ονομάζεται Κρίστεν Θόμς (Kristen Thoms). Είναι από την Αμερική, από το Σικάγο. Ασχολείται με το τένις. Είναι 27 ετών. Έχει κάνει μια αξιόλογη καριέρα με το τένις. Είναι γύρω στους 8-9 μήνες μαζί με τον Στέφανο Τσιτσιπά.», ανέφερε ο Γρηγόρης Μπάκας.

H σχέση τους διατηρείται με άκρα μυστικότητα, καθώς και οι δύο επιθυμούν να την κρατήσουν μακριά από την έντονη δημοσιότητα που συνοδεύει τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα.

Η κοινή εμφάνιση στον Εθνικό Κήπο

Παρόλο που προσπαθούν να είναι διακριτικοί, το ζευγάρι είχε ήδη κάνει μία κοινή εμφάνιση που δεν είχε περάσει απαρατήρητη.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Kristen Thoms εθεάθησαν μαζί στον Εθνικό Κήπο, σε μία χαλαρή βόλτα που «πρόδωσε» στους περαστικούς το ειδύλλιο που «άνθιζε».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σε μία περίοδο που αναζητά την αγωνιστική του σταθερότητα, φαίνεται να έχει βρει την προσωπική του ηρεμία και ισορροπία στο πρόσωπο της Kristen Thoms.

Ο λόγος που χώρισε με την Paula Badosa

Σύμφωνα με δημοσίευμα ισπανικού περιοδικού, ο αποκλεισμός του Στέφανου Τσιτσιπά και της Paula Badosa στο Γουίμπλεντον προκάλεσε σημαντική ζημιά στην καριέρα τους. Τα προβλήματα που προέκυψαν στη συνέχεια δεν μπόρεσαν να ξεπεραστούν, οδηγώντας στην απόφαση του χωρισμού. Ωστόσο, τονίζεται ότι ο χωρισμός έγινε σε φιλικό κλίμα, χωρίς να υπάρχει εχθρικό παρασκήνιο.

«Ο χωρισμός απλά συνέβη. Και οι δύο αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο του Wimbledon και όλα έπεσαν πάνω τους. Και οι δύο είχαν προβλήματα στις καριέρες τους με τους τραυματισμούς που υπέστησαν και αυτό επηρέασε τη σχέση τους. Φυσικά και δεν είναι καλά. Είναι φυσιολογικό για κάθε ζευγάρι που χωρίζει.

Ξεκίνησαν καλά τη χρονιά και τα όνειρά τους έχουν διαλυθεί. Είναι ένα υγιής χωρισμός και δεν εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα ή επιρροές από τις οικογένειες όπως έχει ξεκινήσει να ακούγεται. Προσπάθησαν πολύ να λειτουργήσει η σχέση τους αλλά τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Τα φαντάσματα από το παρελθόν επέστρεψαν με τους τραυματισμούς που υπέστησαν» είπε κοντινό πρόσωπο από το περιβάλλον τους στο ισπανικό Μέσο.

Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipás rompen su relación: “Han vuelto los fantasmas del pasado”https://t.co/KYTszGBLql — Revista ¡HOLA! (@hola) July 2, 2025

Στο στόχαστρο ο Τσιτσιπάς λόγω παράβασης του ορίου ταχύτητας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απασχόλησε για ακόμη μια φορά την κοινή γνώμη, εξαιτίας μιας παράβασης του ορίου ταχύτητας, η οποία φαίνεται να έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι έξυπνες κάμερες που υπάρχουν στην Αττική Οδό, δεν κάνουν διακρίσεις και έτσι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, έλαβε μέσω του gov.gr την κλήση για την παράβασή του.

Την ευθύνη για το πολυτελές αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά -που πιάστηκε από τις αρχές να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα στους δρόμους της Αθήνας- ανέλαβε ο πατέρας του, Απόστολος.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Weekend Live» ο πατέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, Απόστολος παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην τροχαία Αττικής με την απόδειξη ότι πληρώθηκε το πρόστιμο των 2000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο του γιου του που πιάστηκε να τρέχει με 210 χλμ. και παρέδωσε το δίπλωμά του.

