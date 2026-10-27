Τη στήριξή της στη Μαρία Αντωνά εξέφρασε δημόσια η Αντελίνα Βαρθακούρη, με αφορμή το πολυσυζητημένο σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για την πρωινή εκπομπή του MEGA («Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση»). Μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στο Instagram τη Δευτέρα (26/10), η Αντελίνα Βαρθακούρη υπερασπίστηκε τη στενή της φίλη, κάνοντας παράλληλα ειδική αναφορά στην επαγγελματική της πορεία.

Το μήνυμα της Αντελίνας Βαρθακούρη στη Μαρία Αντωνά

«Η Μαρία μου, η φίλη της καρδιάς μου, η πιο φωτεινή ψυχή, ο άνθρωπος που θα τρέξει για τους δικούς της ανεξαρτήτως ώρας και δικών της υποχρεώσεων, η επαγγελματίας που ξεκίνησε μόνη της απ’ τη Θεσσαλονίκη και με ασταμάτητη δουλειά/λειές έφτασε με τον αγώνα της εδώ που έφτασε.

Μια γυναίκα που δουλεύει ασταμάτητα και στέκεται Κυρία χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Φιλενάδα μου εμείς που σε ξέρουμε και σε αγαπάμε είμαστε τόσο περήφανοι για σένα και χαιρόμαστε τόσο πολύ για τα βήματά σου.

Μη σε στενοχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα! Πάντα δίπλα σου! Σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε χαρακτηριστικά η Αντελίνα Βαρθακούρη.

govastiletto.gr -Μαρία Αντωνά: Η ανάρτηση «κόλαφος» για την Κουτσελίνη και την ατάκα «ένα μίνι, δυο άντρες και ενημέρωση»