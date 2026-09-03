Μια περήφανη οικογενειακή στιγμή γιόρτασε ο Στέλιος Χανταμπάκης, ανεβάζοντας σχετικό στιγμιότυπο με τη 10χρονη κόρη του, Μαλένα, στο Instagram. Η απόφαση που πήρε μαζί με την Όλγα Πηλιάκη να μετακομίσουν μόνιμα στη Μαδρίτη τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο να στηρίξουν τα αθλητικά όνειρα των παιδιών τους, Μανώλη και Μαλένας, αποδεικνύεται απόλυτα δικαιωμένη.

Η μικρή Μαλένα έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη δική της πορεία στο ποδόσφαιρο, υπογράφοντας για τη νέα σεζόν στην ακαδημία της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο περήφανος πατέρας της δημοσίευσε στα Instagram Stories του το σχετικό βίντεο, στο οποίο η Μαλένα Χανταμπάκη υπογράφει στην Atlético de Madrid Academy U11. Η 10χρονη θα αγωνιστεί ως winger/striker, δηλαδή ως επιθετικός.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @malenahantampaki

«Είναι πάντα υπέροχο να επιστρέφω και να παίζω για αυτή την όμορφη οικογένεια. Τι λέτε; Μου πάνε αυτά τα χρώματα; Εύχομαι να έχουμε όλες μας μια υπέροχη σεζόν, γεμάτη υγεία, χαμόγελα και πολλές όμορφες στιγμές! Ας απολαύσουμε το παιχνίδι! Πάμε Ατλέτι!» έγραψε η 10χρονη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Για τη Μαλένα, πάντως, η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν αποτελεί ένα εντελώς καινούργιο κεφάλαιο. Ήδη από το 2024, ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη είχαν αποκαλύψει ότι η κόρη τους είχε ενταχθεί στην ομάδα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες της με την εμφάνισή της. Η νέα ανάρτηση αφορά τη συνέχιση της πορείας της στην ακαδημία για τη σεζόν 2026-2027 και την παρουσία της πλέον στην ηλικιακή κατηγορία U11.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @malenahantampaki

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη αποφάσισαν το καλοκαίρι του 2024 να αφήσουν την Ελλάδα και να εγκατασταθούν οικογενειακώς στη Μαδρίτη, προκειμένου να προσφέρουν στα δύο παιδιά τους περισσότερες ευκαιρίες να εξελιχθούν στο άθλημα που αγαπούν.

Μάλιστα, ο Στέλιος Χανταμπάκης είχε εξηγήσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο «Happy Day» ότι και τα δύο παιδιά ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ο μεγαλύτερος γιος τους, Μανώλης, αγωνίζεται στη Getafe, ενώ η Μαλένα στην Atlético Μαδρίτης. Ο ίδιος είχε επισημάνει πως στην περίπτωση της κόρης του τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα στην Ελλάδα, καθώς δυσκολεύονταν να βρουν γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία θα μπορούσε να αγωνιστεί και να εξελιχθεί.

Η οικογένεια έχει πλέον δημιουργήσει τη νέα της καθημερινότητα στην ισπανική πρωτεύουσα, με τα δύο παιδιά να φοιτούν σε δημόσιο σχολείο με ισπανικά και αγγλικά και παράλληλα να ακολουθούν το απαιτητικό πρόγραμμα των αθλητικών τους υποχρεώσεων.

govastiletto.gr -Στέλιος Χανταμπάκης: Οικογενειακή βόλτα στη Μαδρίτη με τα παιδιά