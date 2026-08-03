Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ελλάδα συνεχίζουν να απολαμβάνουν η Όλγα Πηλιάκη και ο Στέλιος Χανταμπάκης, αφήνοντας για λίγο πίσω τη ζωή που έχουν χτίσει στην Ισπανία.

Μετά τις οικογενειακές στιγμές που πέρασαν στην Κέρκυρα, το ζευγάρι επέλεξε ως επόμενο προορισμό τη Σαντορίνη, αφιερώνοντας λίγες ημέρες ξεκούρασης σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά νησιά του Αιγαίου.

Ο Στέλιος Χανταμπάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις διακοπές τους, δημοσιεύοντας ένα Instagram Story στο οποίο φιλά τη σύζυγό του μέσα στην πισίνα.

Η μαγευτική θέα στην Καλντέρα και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου συμπλήρωσαν το σκηνικό, χαρίζοντας στο ζευγάρι μια ακόμη ρομαντική στιγμή από το καλοκαίρι του.