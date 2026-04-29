Για τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της οικογένειάς του μίλησε ο Στέλιος Χανταμπάκης στην κάμερα του “Happy Day”. Ο γνωστός παρουσιαστής και πρώην μοντέλο περιέγραψε τις πρώτες εμπειρίες από τη μετακόμισή τους στην Ισπανία, εξηγώντας πως με την Όλγα Πηλιάκη αποφάσισαν να αφήσουν την Ελλάδα έχοντας ως μοναδικό γνώμονα το μέλλον των παιδιών τους και την εξέλιξη του ταλέντου τους στο ποδόσφαιρο.

Σε ερώτηση της Σταματίνας Τσμτσιλή για το πώς βιοπορίζονται με την οικογένειά του, ο Στέλιος Χανταμπάκης απάντησε πως με την Όλγα Πηλιάκη διατηρούν ανοιχτές τις επιχειρήσεις του στην Αθήνα.

«Εμείς έχουμε τα σολάριουμ, ήταν ένας άλλος λόγος που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό γιατί τον χειμώνα ήτανε πολύ πιο ήρεμα όσον αφορά τα επαγγελματικά μας. Μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Εγώ αυτό το διάστημα πηγαινοέρχομαι συνέχεια γιατί έχει ξεκινήσει η δουλειά μας. Εκεί μου λείπει η δουλειά μας γιατί είμαι υπερκινητικός άνθρωπος. Δεν ήθελα στο εξωτερικό να δεσμευτώ με μια δουλειά.

Με το που κλείσουν τα σχολεία των παιδιών στην Ισπανία έρχομαι εδώ. Αγαπάω την Ελλάδα και τα παιδιά μου το ίδιο. Έχουμε το σπίτι μας, τους γονείς μας, τους φίλους μας. Είναι πολύ όμορφη η ζωή μας», είπε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή ο Στέλιος Χανταμπάκης.

Για την πορεία των παιδιών του, ο Στέλιος Χανταμπάκης ανέφερε: «Ο Μανώλης είναι στη Getafe, η Μαλένα είναι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Όσον αφορά τη Μαλένα ήταν μονόδρομος. Πριν δυο χρόνια δεν βρίσκαμε καν γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα».

