Ο Στέλιος Διονυσίου βρέθηκε καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Αστερόσκονη» του Νίκου Γρίτση στο Action 24 και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την οικογένειά του, τις δύσκολες στιγμές και προσωπικές του εμπειρίες.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε στον πατέρα του, Στράτο Διονυσίου και στη μάχη που έδωσε για να σταθεί ξανά στα πόδια του, παρά τις περιπέτειες που τον στιγμάτισαν: «Ο πατέρας μου φυλακίστηκε για ουσίες, αλλά ποτέ δεν είχε πάνω του κάτι απαγορευμένο. Ήταν η ομολογία του σε μια στιγμή παιδικής αφέλειας που του στοίχισε», αποκάλυψε.

Παρά τις δυσκολίες, ο Στράτος κατάφερε να ορθοποδήσει και να συνεχίσει τη ζωή του, αφήνοντας πίσω του τη λάθος φήμη που κυκλοφορούσε τότε.

Ο Στέλιος μοιράστηκε επίσης, στιγμές από τη δική του ζωή και τον προσωπικό του εθισμό στον τζόγο: «Όταν πέρασα δύσκολες περιόδους και χωρισμούς, βρήκα καταφύγιο στο καζίνο. Χαμένα ήταν όχι μόνο τα χρήματα, αλλά και οι ώρες που περνούσα εκεί. Δεν υπήρχα πραγματικά στο σπίτι μου, ξυπνούσα και έφευγα για να παίξω, ώρες ολόκληρες», εξομολογήθηκε.

