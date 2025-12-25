Ο Στέλιος Διονυσίου ήταν ένας από τους επίσημους προσκεκλημένους στην εορταστική εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, ανήμερα των Χριστουγέννων 2025.

Ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, εκφράζοντας την ιδιαίτερη εκτίμηση που τρέφει για τον παρουσιαστή. Παράλληλα, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την Αναστασία, με την οποία ένωσαν τις φωνές τους σε ένα ξεχωριστό μουσικό ντουέτο που έκλεψε τις εντυπώσεις.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τον παρακολουθώ χρόνια τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον έχω στην καρδιά μου. Είναι μια ωραία συγκυρία που βρεθήκαμε στην εκπομπή του και τραγουδήσαμε παρέα. Ξέρω λατρεύει την οικογένεια Διονυσίου, έχουμε πολλά κοινά. Θα ακούσετε και το ντουέτο με την Αναστασία, μια πανέμορφη και καλή τραγουδίστρια, θα κάνουμε κάποια τραγούδια – έκπληξη», είπε ο Στέλιος Διονυσίου.

Μιλώντας για την οικογένειά του και τα φετινά Χριστούγεννα με τα παιδιά του: «Φέτος οι γιορτές είναι ιδιαίτερες γιατί τα δίδυμα μεγαλώσανε και είμαστε σε πιο όμορφη επικοινωνία. Επομένως ανακαλύπτουν σιγά σιγά πράγματα, βλέπουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο, είναι πολύ όμορφες αυτές οι στιγμές», ανέφερε ο Στέλιος Διονυσίου.

Ο Στέλιος Διονυσίου και η σύζυγός του Αγνή Καλουμένου τον Αύγουστο του 2024 απέκτησαν δίδυμες κόρες! Ο γνωστός τραγουδιστής έχει ακόμα δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο του.

govastiletto.gr -Στέλιος Διονυσίου: Η σπάνια εξομολόγηση για τον πατέρα του και την περιπέτεια με τον τζόγο