Καλεσμένος στα Vidcasts του MadWalk26 με την Αθηνά Κλήμη βρέθηκε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Στέλιος Κουδουνάρης, μιλώντας ανοιχτά για το σήμα κατατεθέν της εμφάνισής του, που δεν είναι άλλο από τα αποκλειστικά μαύρα ρούχα που επιλέγει να φοράει.

Αναφερόμενος στη σχεδιαστική του πορεία, ο ίδιος εξήγησε πως στο παρελθόν οι δημιουργίες του περιορίζονταν αυστηρά στο μαύρο, το λευκό και το μπλε, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να ανοιχτεί χρωματικά, εντάσσοντας πιο έντονες και ζωντανές αποχρώσεις στις συλλογές του.

Ο λόγος που ο Στέλιος Κουδουνάρης φοράει μαύρα ρούχα

Όσον αφορά τον προσωπικό του ντύσιμο, ο γνωστός σχεδιαστής εξήγησε πως επιλέγει το μαύρο για να κρατάει μια απόσταση ασφαλείας από τις δημιουργίες του αλλά και από την ίδια την καθημερινότητα, κάτι που τον βοηθά να παρατηρεί πιο καθαρά τα υφάσματα και τους ανθρώπους που επιμελείται.

«Και οι συλλογές μου παλιότερα ήταν μόνο μαύρες η μόνο λευκό και μπλε. Πολύ κλασικά και δυνατά χρώματα. Τα τελευταία χρόνια έχω βάλει λίγο το χρώμα και είναι πιο ανάλαφρες και ζωντανές. Εγώ πάντα φορούσα μαύρα γιατί είναι για να παίρνεις μία απόσταση από τις δημιουργίες σου και από την καθημερινότητα μου», δήλωσε αρχικά ο Στέλιος Κουδουνάρης.

«Έρχονται υφάσματα στα χέρια μου και υλικά και πράγματα που πρέπει να διαχειριστώ και να τους δώσω μία νέα εικόνα. Οπότε εγώ νιώθω ότι κρατώ μία απόσταση για να βλέπω πιο καθαρά τις δημιουργίες και τους ανθρώπους που επιμελούμαι», συμπλήρωσε.

Δείτε το βίντεο

govastiletto.gr -Στέλιος Κουδουνάρης: Τι είπε για Μαγγίρα, GNTM και μόδα