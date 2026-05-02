Ο Στέλιος Κουδουνάρης αποκάλυψε σε συνέντευξή του μια άγνωστη ένταση που είχε στο παρελθόν με την Ελένη Φουρέιρα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να της πει πως δεν επιθυμεί να συνεργαστούν ξανά.

Μιλώντας στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου, ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε αρχικά στη μακρόχρονη παρουσία του στο My Style Rocks, τονίζοντας ότι το project τον έχει αλλάξει σαν άνθρωπο και τον έχει κάνει πιο διαλλακτικό.

Όπως εξήγησε, παρότι πολλοί τον θεωρούν αυστηρό, στο παρελθόν ήταν ακόμα πιο απαιτητικός, ενώ παραδέχτηκε ότι έχει σκεφτεί αρκετές φορές να αποχωρήσει από το show, χωρίς όμως να το κάνει, καθώς το αγαπά ιδιαίτερα.

Η αναφορά στον καβγά με τη Φουρέιρα έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τις συνεργασίες του και το πώς αντιμετωπίζει τις επαγγελματικές σχέσεις, δείχνοντας ότι δεν διστάζει να παίρνει ξεκάθαρη θέση όταν κάτι δεν του ταιριάζει.

«Γνωριστήκαμε το 2008. Τσακωθήκαμε και μετά αγαπηθήκαμε. Έχει καιρό να φορέσει ρούχα μου. Με την Ελένη έχουμε κάνει φοβερές συνεργασίες και για πάρα πολλά χρόνια. Και για να σου πω την ιστορία αυτή, της είχα φτιάξει την πρώτη της σόλο εμφάνιση, που ήταν στα Mad Awards το 2008.

Αυτό το ρούχο, λοιπόν, που ήταν δικό μου, ήταν και το πρώτο ρούχο που είχα ράψει σε διάσημο άνθρωπο ας πούμε. Και στην αρχή δεν ήθελα κιόλας γιατί δεν την ήξερα, λέω: “γιατί να αναλώσω τόση ενέργεια, τόσο ξέρεις, κόπο κτλ”, δε με ενδιέφερε καθόλου δηλαδή. Όταν την γνώρισα, πραγματικά ήθελα πάρα πολύ να δουλέψουμε και… αυτό το ρούχο λοιπόν είχε και μια τεράστια ουρά. Τη θυμόμαστε;

Δεν τη θυμάσαι γιατί δεν την είδες. Δεν την ξέχασε, δεν την έβαλε. Ήταν μια ουρά που ράβαμε μέτρα, ήταν ξέρω εγώ είκοσι μέτρα αυτή η ουρά. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύς κόπος για να γίνει αυτό, κόβαμε κάνα μέτρο για να είναι λίγο πιο βολική… Θα την έβγαζε πάνω στη σκάλα. Και τέλος πάντων, επειδή υπήρχε μία αστάθεια με τη σκάλα, τελευταία στιγμή φοβήθηκε να τη βάλει.

Και δεν την φόρεσε. Και εγώ, ήταν και η πρώτη φορά, και η τελευταία, που κάθομαι πάνω σε κερκίδα, για να δω ξέρεις το show, και δεν ήμουν πίσω στα παρασκήνια. Περιμένω να δω να την Ελένη να βγει με όλο τo outfit. Και βγαίνει μόνο με το κορμάκι. Της λέω: «Δεν θέλω να ξαναδουλέψουμε». Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι; Εκ του αποτελέσματος, έτσι έπρεπε να βγει η Ελένη. Όλα έγιναν για κάποιο λόγο, που λέμε;

Έπρεπε να βγει έτσι, ήταν μια καταπληκτική εμφάνιση για την εποχή, η οποία είδες τη θυμάσαι και συ ακόμα, το μπλε κορμάκι κτλ» αποκάλυψε ο Στέλιος Κουδουνάρης.

