Ο Στέλιος Κουδουνάρης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με αφορμή το νέο του fashion show φιλανθρωπικού χαρακτήρα, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για την πρώτη φορά που συμμετέχει σε μια παρουσίαση μόδας με φιλανθρωπικό σκοπό, τονίζοντας ότι η μόδα μπορεί να είναι «δημοκρατική» και να απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία ή στιλ.

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Κουδουνάρης ρωτήθηκε για τον νέο κύκλο του GNTM και την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στο πρότζεκτ, ευχόμενος καλή επιτυχία σε όλους τους συντελεστές.

Παράλληλα, σχολίασε τη δυναμική του χώρου της μόδας στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι πολλοί νέοι δημιουργοί και ταλαντούχοι επαγγελματίες βρίσκουν ευκαιρίες και στο εξωτερικό, όπου ταξιδεύουν για δουλειά και εξέλιξη.

