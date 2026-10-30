Στην επαγγελματική του διαδρομή και στους ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία του στην υποκριτική αναφέρθηκε ο Στέλιος Μάινας, τονίζοντας πως οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στους συναδέλφους του.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε για την εξέλιξη της καριέρας του και τη σημασία των επαγγελματικών σχέσεων. Όπως εξήγησε, για πολλά χρόνια η εξασφάλιση εργασίας στον χώρο βασιζόταν στη συναδελφικότητα και την αλληλοϋποστήριξη, ενώ υπογράμμισε πως ο ίδιος επέλεγε πάντα να μένει μακριά από εντάσεις, αρνητικές συμπεριφορές και αντιπαραθέσεις.

Όπως είπε: «Εγώ ομολογώ ότι η καριέρα που έχω κάνει, σε εισαγωγικά καριέρα, οφείλεται στους συναδέλφους μου. Ξέρετε ότι για χρόνια εμείς βρίσκαμε δουλειά από τα τηλεφωνήματα των συναδέλφων; Δεν ήθελα ποτέ να ξέρω τα πισώπλατα μαχαιρώματα και δεν ήθελα ποτέ να σταθώ σε αυτά».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διαδρομή του, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία, ακόμη κι όταν έρχεται χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Όπως εξήγησε, χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με επίγνωση, καθώς μπορεί να αποδειχτεί πρόσκαιρη και να ανατραπεί από τη μία στιγμή στην άλλη: «Συνάντησα εμπόδια, όπως όλοι. Προχωράς σιγά σιγά και αν σου έρθουν τα πράγματα πολύ εύκολα, πρέπει να αναρωτηθείς και να αντιμετωπίσεις την επιτυχία που θα σου έρθει εύκολα σαν να είναι αποτυχία. Θα σας πω και κάτι άλλο που πρέπει να το αντιλαμβάνεται συνέχεια ο κόσμος, που έχει επιτυχία και δεν το ξέρει, που λέγεται με κεφαλαία γράμματα “προσωρινότητα”. Σήμερα έχεις επιτυχία. Αύριο; Ή μάλλον το επόμενο δευτερόλεπτο;».

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