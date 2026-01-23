Στο κέντρο της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός μας φακό τον Στέλιο Πέτσα με τη σύζυγό του, Βασιλική Τσόγκα, πιασμένοι χέρι-χέρι.

Ο Βουλευτής έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και απόλαυσε λίγες στιγμές χαλάρωσης στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο Στέλιος Πέτσας και η Βασιλική Τσόγκα, έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Μάρθα-Μαρία και την Έλενα. Τα τελευταία χρόνια ζει με την οικογένειά του στον Δήμο Διονύσου, όπου είναι και μόνιμος δημότης.

Με casual διάθεση τράβηξαν τα βλέμματα των φωτογράφων, ενώ έδειχναν να μην ενοχλούνται από αυτούς.

Πηγή: NDP Photo Agency