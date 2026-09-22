Στη Λήμνο βρέθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπου συνάντησε τον Στέλιο Ρόκκο για μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στο «Happy Day».

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη φιλία τους, αλλά και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Αντώνη Ρέμου να πραγματοποιήσει κανονικά τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο Στέλιος Ρόκκος τόνισε πως δεν είναι εύκολο για κανέναν να αντιληφθεί ακόμη την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, θυμίζοντας τη γνωριμία τους από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν και οι δύο βρίσκονταν ακόμη στα πρώτα τους βήματα.

«Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το ’91, αν δεν κάνω λάθος στην Παριζιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο, όχι όταν ήταν πάνω στην πίστα μόνο, αλλά και από κάτω. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια, είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής», είπε ο Στέλιος Ρόκκος.

«Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας», πρόσθεσε.

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου και οι αντιδράσεις

«Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι θα έκανα. Και δεν μπορείς να ξέρεις και τη σχέση που είχε ο Γιώργος με τον Αντώνη και ο Αντώνης με τον Γιώργο. Δηλαδή αν δεν ήταν πραγματικά φίλοι επειδή ήταν επώνυμος συνάδελφος, έπρεπε να το ακυρώσει; Δεν ξέρω», ανέφερε ο καλλιτέχνης.

«Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία»

Στο τέλος της συνέντευξης, ο Στέλιος Ρόκκος εξήγησε για πρώτη φορά γιατί δεν βρέθηκε στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως αποκάλυψε, οι δύσκολες απώλειες που έχει βιώσει στη ζωή του έχουν επηρεάσει βαθιά τη σχέση του με τις κηδείες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να παρευρίσκεται σε τέτοιες τελετές.

«Α καλά, αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή ούτε εγώ πήγα στην κηδεία και ούτε θα πήγαινα στην κηδεία ακόμα και αν ήταν στη Λήμνο. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολες κηδείες», εξομολογήθηκε.

«Δηλαδή θα μου προσάψουν ότι δεν πήγα στην κηδεία; Ε, εντάξει. Και αυτοί που πήγαν και τράβαγαν με το κινητό τι είναι καλύτεροι;», κατέληξε ο τραγουδιστής.

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