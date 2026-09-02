Μια διαδικτυακή διαμάχη ξέσπασε ανάμεσα στον Στέλιο Ρόκκο και τον συγγραφέα Κυριάκο Χαρίτο. Αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του συγγραφέα για τον Γιάννη Πάριο, την οποία αναδημοσίευσε αυτούσια ο τραγουδιστής στο Facebook την Τρίτη (01.09.2026). Ο Κυριάκος Χαρίτος αντέδρασε δημόσια, κατηγορώντας τον τραγουδιστή για λογοκλοπή. Η παρεξήγηση λύθηκε λίγο αργότερα, όταν ο διαχειριστής της σελίδας του Στέλιου Ρόκκου προέβη σε διευκρινιστική ανάρτηση, ξεκαθαρίζοντας πως η ευθύνη ήταν δική του και όχι του καλλιτέχνη.

«Επειδή δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση, την οποία σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να προκαλέσουμε, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Αρχικά, να πούμε για ακόμη μία φορά κάτι που έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στο παρελθόν: η συγκεκριμένη σελίδα δεν διαχειρίζεται από τον Στέλιο Ρόκκο ούτε από την εταιρεία του. Από την πρώτη ημέρα δημιουργίας της, τη διαχειρίζεται μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάμε και στηρίζουμε τον Στέλιο και τη μουσική του. Δεν είμαστε επαγγελματίες και, όπως είναι φυσικό, κάποιες φορές κάνουμε και λάθη. Ένα από αυτά έγινε σήμερα.

Ο Στέλιος δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ ένα κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου για τον Γιάννη Πάριο. Εμείς – και συγκεκριμένα εγώ – το αναδημοσίευσα στη σελίδα και, από κεκτημένη ταχύτητα, παρέλειψα να αναφέρω την πηγή και τον δημιουργό του κειμένου.

Δυστυχώς, για αρκετές ώρες δεν ξαναμπήκα στη σελίδα. Όταν επέστρεψα, είχε ήδη δημιουργηθεί μεγάλη ένταση, με πολλά σχόλια – αρκετά από αυτά ιδιαίτερα προσβλητικά – προς τον Στέλιο, ακόμη και με αναφορές περί λογοκλοπής.

Μόλις αντιλήφθηκα τι είχε συμβεί και είδα την προέλευση του κειμένου, πρόσθεσα αμέσως το όνομα του δημιουργού και την πηγή τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της δημοσίευσης, καθώς και σε σχετικό σχόλιο.

Θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος ή πρόθεση οικειοποίησης του κειμένου από την πλευρά μας. Και, φυσικά, πολύ περισσότερο από την πλευρά του Στέλιου, ο οποίος δεν έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στη σελίδα και δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείρισή της.

Η παράλειψη ήταν αποκλειστικά δική μου και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτήν.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον κ. Κυριάκο Χαρίτο για την παράλειψη και την αναστάτωση που προκλήθηκε. Δεν υπήρχε πρόθεση να θιγεί ούτε ο ίδιος ούτε η δουλειά του.

Κώστας Ζούμας», έγραφε η ανάρτηση στη σελίδα του Στέλιου Ρόκκου.

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