Ο Στέλιος Ρόκκος πριν λίγα λεπτά μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε αρνητικά μία εικόνα του καλλιτέχνη στο νέο του video clip.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Υγείας μέσω του X χαρακτήρισε προκλητικά τα πλάνα που δείχνουν τον Στέλιο Ρόκκο στο νέο του κλιπ για το τραγούδι «Πιο πολύ», να εμφανίζεται να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος, έχοντας ως συνεπιβάτιδα τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σέβομαι τον κ. Στέλιο Ρόκκο ως καλλιτέχνη και γενικά την καλλιτεχνική ελευθερία, αλλά η εικόνα σε ένα video clip του να οδηγεί κάποιος μία μηχανή χωρίς κράνος είναι απαράδεκτη. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ειδικά στους νέους ένας έντονος μιμητισμός και όσοι νομίζουν ότι είναι μαγκιά ή κάποιου είδους στυλ το να μην βάζουν κράνος, ας πάνε μία βόλτα από το ΚΑΤ να δούνε τί συμβαίνει ακριβώς…Πρέπει να σταματήσουμε να αναπαράγουμε τέτοιες εικόνες και να ενωθούμε σε μια εκστρατεία για να βάζουν οι άνθρωποι κράνος και όχι το αντίθετο. Χάνουμε κάθε μέρα ζωές από αυτήν την κακιά μας συνήθεια. Καλώ τον κ. Ρόκκο με σεβασμό να βοηθήσει και αυτός σε αυτή την κατεύθυνση και όχι στην αντίθετή της», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lele Gofa Rokkou (@lelegofa)

Η απάντηση του τραγουδιστή

«Θεώρησε την εικόνα μου μαζί με τη γυναίκα μου απαράδεκτη…Σε μένα αυτά κύριε Υπουργέ δεν περνάνε…Πρόσφατα έδωσα συνέντευξη όπου μιλούσα για τον εξοπλισμό κι έλεγα ότι πρώτα αγοράζουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή..Είπατε ότι με σέβεστε ως καλλιτέχνη, μακάρι να μπορούσα να πω κι εγώ το ίδιο.» απάντησε ο Στέλιος Ρόκκος εμφανώς ενοχλημένος.

Δείτε ολόκληρη την απάντηση του Στέλιου Ρόκκου στον Άδωνι Γεωργιάδη

govastiletto.gr -Έντονη αντίδραση Άδωνι Γεωργιάδη για το νέο βίντεο κλιπ του Στέλιου Ρόκκου