Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή “AnesTea”, ο Στέλιος Ρόκκος μίλησε για τον ρόλο του ως πατέρας, παραδεχόμενος με ειλικρίνεια πως η επαγγελματική του πορεία δεν του επέτρεψε να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά του όσο ο ίδιος θα επιθυμούσε.

«Με τον τρόπο που ζω και ζούσα, όταν τα παιδιά είχαν την ανάγκη του πατέρα, θα ήμουν ο χειρότερος. Μου το έχουν πει τα παιδιά, θα ήθελαν να είμαι πιο κοντά τους. Τώρα που περάσανε τα χρόνια το καταλάβανε ότι δεν γινόταν. Τώρα το αναπληρώνω όσο μπορώ», είπε ο Στέλιος Ρόκκος.

Για παλαιότερες ατάκες του σχετικά με τους ομοφυλόφιλους, ο Στέλιος Ρόκκος απάντησε πως ήταν στο πλαίσιο ενός σκετς με τον Τάκη Ζαχαράτο, ενώ ο ίδιος δεν έχει πειραματιστεί ποτέ σεξουαλικά, δίνοντας έτσι τέλος στη φήμη για την προσωπική του ζωή.

«Έλεγα ότι άντρας είναι αυτός που το δοκίμασε και δεν του άρεσε και ήταν τίτλος σε πάρα πολλά περιοδικά. Είχα φάει το κράξιμο της αρκούδας. Αυτό όμως προέκυψε από ένα σκετς που είχα με τον Τάκη. Έπεφτε γέλιο στο μαγαζί γιατί κάναμε την πλάκα μας.

Δεν έχω πειραματιστεί ποτέ, ήμουν τόσο καλά με αυτό που είμαι. Είχα πάθει πλάκα με τη λύσσα που είχαν φάει να μου το φορτώσουν αυτό ότι δεν αναφερθήκανε ότι ήταν κείμενο θεατρικό, το πήραν ως δήλωσή μου. Δεν πήρα ποτέ να το διαψεύσω», είπε ο Στέλιος Ρόκκος.

«Ήμουν μεγαλωμένος σε χωριό και έπαιζε ρόλο τι θα πει ο κόσμος γύρω σου. Στην Αθήνα είσαι άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Όλο αυτό υποσεινήδητα με επηρέασε πάρα πολύ. Μου λέγανε όλοι “ξεκόλλα”, αλλά με τον χρόνο βρήκα την ηρεμία που χρειάζεται όλο αυτό να το διαχειριστεί», παραδέχτηκε ο Στέλιος Ρόκκος.

govastiletto.gr –Στέλιος Ρόκκος & Λελέ Γκόφα: Χαλαρή βόλτα με μηχανή στο Κολωνάκι