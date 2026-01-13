Σε μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου, ο Στέλιος Ρόκκος προχώρησε σε έναν ειλικρινή απολογισμό της ζωής του. Από την επιτυχημένη διαδρομή στη μουσική μέχρι τις προσωπικές του μάχες και τις ιδεολογικές του συγκρούσεις με τον θεσμό της εκκλησίας, ο τραγουδοποιός μοιράστηκε σκέψεις και βιώματα που δεν είχε εκφράσει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Ο γνωστός καλλιτέχνης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα δικά του πιστεύω γύρω από τα φύλα και τη σεξουαλικότητα, λέγοντας πως: «Πρώτη φορά το λέω τώρα… άνδρας είναι αυτός που το δοκίμασε και δεν του άρεσε. Το απαγορευμένο είναι και το πιο ποθητό».

Η σχέση του με την εκκλησία και η απώλεια των αδερφών του

Σε άλλο σημείο της κουβέντας, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση του με την εκκλησία, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι καλή. «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω…», αναφέρει μεταξύ άλλων για να συμπληρώσει απαντώντας σε άλλη ερώτηση: «Με οτιδήποτε ασχολούμαι το πάω στα κόκκινα, δεν έχει πιο πάνω. Άρχισα να μην περνάω καλά σε όλα αυτά τα χαϊλίκια». Παράλληλα αναφέρει πως: «Μπορεί να περάσει ολόκληρη μέρα και να προσπαθώ να σκεφτώ τι γίνεται και να μη μου έρχεται ούτε μία σκέψη. Να είναι μαύρο».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Στέλιος Ρόκκος ρωτήθηκε και για τις μεγάλες απώλειες στη ζωή του, με τους θανάτους των δύο αδελφών του να παραμένουν ένα ανοιχτό τραύμα. Το 2023 έχασε τον έναν αδελφό του από πνιγμό στη Λήμνο, μόλις δύο χρόνια μετά την απώλεια του πρώτου αδελφού του, γεγονότα που σημάδεψαν βαθιά τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η συνέντευξη, όπως προαναγγέλθηκε, θα ανέβει ολόκληρη σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στις 18:00 και αναμένεται να συζητηθεί έντονα.

