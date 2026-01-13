Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής έκανε ο Στέλιος Ρόκκος καλεσμένος στο «Anestea The Podcast» με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τις πιο σκοτεινές και δύσκολες στιγμές της ζωής του, όπως οι απώλειες των αδελφών του που τον σημάδεψαν. Παράλληλα, τοποθετήθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σεξουαλικότητα και την πίστη, σε μια συνέντευξη που αναμένεται να συζητηθεί και ανεβαίνει σήμερα στο YouTube.

Μιλώντας για τους θανάτους των αδελφών του, ανέφερε: «Δεν γίνεται να με παρατήσω, να πέσω».

Για τη σχέση του με την εκκλησία, ο τραγουδιστής ήταν κατηγορηματικός: «Με την εκκλησία έχω τραγική σχέση. Δεν θέλω να ξέρω».

Όσο για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους, εξομολογήθηκε: «Θεωρώ ότι το πιο επικίνδυνο είδος ανθρώπου είναι ο βλάκας. Εκείνη τη στιγμή άμα σου κάνει το τσαφ είναι δύσκολο να το διαχειριστείς».

Οι θάνατοι των αδελφών του που τον συγκλόνισαν

Σας θυμίζουμε ότι ο Στέλιος Ρόκκος έχει βιώσει δύο μεγάλες απώλειες στην οικογένειά του μέσα σε λίγα χρόνια.

Τον Ιούνιο του 2021, έχασε ξαφνικά τον αδερφό του Κώστα, ο οποίος πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 50 ετών.

Δύο χρόνια αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2023, ο δεύτερος αδερφός του, Νίκος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία επίσης 50 ετών, όταν βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα έπειτα από ψάρεμα στη Λήμνο, όπου και ζούσαν και οι δύο.

