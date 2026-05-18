Η κόρη του δημοφιλούς τραγουδιστή, Στέλιου Ρόκκου και της πρώην βολεϊμπολίστριας, Μαρίας Χέλιου, πλέει σε πελάγη ευτυχίας καθώς δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της, Γιάννη.

Το ευχάριστο γεγονός έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Τυφλίδα, με τη Δέσποινα Ρόκκου να μοιράζεται τις ρομαντικές φωτογραφίες από τη στιγμή της πρότασης με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Τα 4 παιδιά του Στέλιου Ρόκκου

Ο Στέλιος Ρόκκος έχει πραγματοποιήσει τέσσερις γάμους στη ζωή του και έχει αποκτήσει τέσσερα υπέροχα παιδιά από αυτούς. Το πρώτο του παιδί είναι ο Δημήτρης, ο οποίος ασχολείται επίσης με την μουσική και ήρθε στον πρώτο γάμο του τραγουδιστή με την Κατερίνα, όπως ονομάζεται η πρώην σύζυγός του.

Ο δεύτερος γιος ήρθε τέσσερα χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου γάμου του με την Πωλίνα, ονομάζεται Ανδρέας και είναι και εκείνος τραγουδιστής. Η πρώτη του κόρη κόρη γεννήθηκε αρκετό καιρό μετά, όσο βρισκόταν σε σχέση με την Μαρία Χέλιου. Πρόκειται για την Δέσποινα, η οποία έχει πάρει πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες.

Το μικρότερο παιδί του είναι η Μέλια από τον γάμο του με την Νικολέτα Τρίκη.

Ο τραγουδιστής έχει κρατήσει επαφές με τις γυναίκες που του χάρισαν τα παιδιά του και μάλιστα με την μητέρα της Δέσποινας έχει τις καλύτερες επαφές. Μιλώντας, όμως, για την νεαρή, αξίζει να σημειωθεί πως πλέον πατάει γερά στα δικά της πόδια και χαράσσει τον δικό της δρόμο μετά τις σπουδές της, ενώ παράλληλα ασχολείται και με τα social media.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την ακολουθούν πάνω από 10.000 άτομα και εκεί η ίδια δημοσιεύει καθημερινά φωτογραφίες της από τα ταξίδια που κάνει και τις βόλτες με τους φίλους της.

