Δικαστική διαμάχη «φωτιά» αναμένεται να ξεσπάσει το επόμενο διάστημα στην εγχώρια showbiz. Η Στέλλα Μπεζαντάκου περνά στην αντεπίθεση καταθέτοντας αγωγή κατά της Μαρίνας Σάττι, του μουσικού παραγωγού Μιχάλη Σταθάκη και της δισκογραφικής εταιρείας Minos EMI, σε μια υπόθεση-βόμβα που θα συζητηθεί έντονα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ηλία Μαραβέγια στην Espresso, η γνωστή τραγουδίστρια διεκδικεί αποζημίωση ύψους 30.000 ευρώ, υποστηρίζοντας πως στο τραγούδι «POP (All the voices in my head)» της Μαρίνας Σάττι χρησιμοποιήθηκε χωρίς άδεια μια ατάκα της, που είχε γίνει viral πολλά χρόνια πριν από την εποχή των social media.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 4 Ιουνίου και αφορά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και έχει να κάνει με προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και προσωπικότητας.

H Στέλλα Μπεζαντάκου αναφέρει ότι στο άλμπουμ «POP TOO», το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2025, χρησιμοποιήθηκε ως εισαγωγή στο συγκεκριμένο τραγούδι η επίμαχη ατάκα της, με τη φωνή της να ακούγεται αυτούσια στην αρχή του κομματιού. Η ίδια υποστηρίζει πως ουδέποτε ζητήθηκε η άδειά της για τη χρήση του συγκεκριμένου ηχητικού αποσπάσματος, ενώ τονίζει ότι η φωνή της αποτελεί αναγνωρίσιμο στοιχείο της καλλιτεχνικής της ταυτότητας. Μάλιστα, σύμφωνα με το δικόγραφο, η Στέλλα Μπεζαντάκου επικοινώνησε με τον Μιχαήλ Σταθάκη για να λυθεί εξωδικαστικά το θέμα, ωστόσο δεν βγήκε κάποια άκρη παρά της προσπάθειές της.

Τι απαντά η πλευρά της Σάττι

Ο Πάνος Κατσαρίδης αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου στο Πρωινό πως επικοινώνησε με άνθρωπο από το περιβάλλον της Μαρίνας Σάττι, προκειμένου να μάθει ποια είναι η θέση της τραγουδίστριας και της πλευράς της σχετικά με την υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, η απάντηση που έλαβε ήταν ξεκάθαρη, με την πλευρά της Μαρίνας Σάττι να τονίζει πως νομικό ζήτημα δεν υπάρχει και ότι έχουν επικοινωνήσει με την τραγουδίστρια για όλο αυτό.

«Εγώ πήρα στο διάλειμμα έναν υπεύθυνο της εταιρείας παραγωγής της Μαρίνας Σάττι και μου το υποβάθμισε. Μου είπε ότι “δεν υπάρχει νομικό ζήτημα, έχουμε απαντήσει στην κα Μπεζαντάκου αλλά επιμένει να ζητάει χρήματα”. Αυτό πρόλαβε να μου πει, δεν ήθελε να μπει σε άλλες λεπτομέρειες», αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κατσαρίδης.

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