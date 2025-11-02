Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για την Ιωάννα Τούνη καθώς πάντρεψε την κολλητή φίλη της και συνέταιρό της, Στέλλα Πάσσαρη με τον personal trainer, Σωτήρη Αφεντάκη.

Η Στέλλα Πάσσαρη τα είχε οργανώσει όλα τέλεια μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Κατά την προετοιμασία της ως νύφη είδαμε πως είχε ετοιμάσει δώρα για την κουμπάρα της, Ιωάννα Τούνη και τις φίλες της, όπως παντοφλάκια και κρεμάστρες με τα ονόματα των κοριτσιών.

Από τα highlights του γάμου ήταν αναμφισβήτητα η μπομπονιέρα που ήταν ένα κουτί Chanel, στο οποίο υπήρχαν μέσα μεταξύ άλλων ένα άρωμα, ένα ματάκι και φυσικά κουφέτα!

govastiletto.gr -Στέλλα Πάσσαρη: Μέσα στην «bridal suite» της νύφης – Τα δώρα στην Ιωάννα Τούνη και στις φίλες της