Τόσο η Ιωάννα Τούνη όσο και η Στέλλα Πάσσαρη δεν έχουν σταματήσει από το πρωί να μοιράζονται στο Instagram στιγμιότυπα από την προετοιμασία τους και από τον στολισμό στο σπίτι της γνωστής influencer στη Θεσσαλονίκη.

Η Στέλλα Πάσσαρη είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ και σε λίγες ώρες θα παντρευτεί τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον personal trainer, Σωτήρη Αφεντάκη με κουμπάρα την κολλητή της, Ιωάννα Τούνη.

Όπως ήδη γνωρίζετε η προετοιμασία της νύφης γίνεται στο σπίτι της Ιωάννας ενώ το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας στο κεντρο της πόλης.

Πριν λίγο η μέλλουσα νύφη μας έδειξε το υπέροχο νυφικό μακιγιάζ της, το οποίο δημιούργησε η επαγγελματίας makeup artist, Ιωάννα Γκέντζου.

Το μυστικό όλων των makeup artists για εκείνη την ημέρα είναι να δημιουργήσουν ένα look, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα της κάθε νύφης κι όπως μπορείτε να δείτε η Ιωάννα Γκέντζου το πέτυχε!

Το νυφικό χτένισμα θα είναι διά χειρός της Μαρίας Μέριανου, την οποία η Στέλλα Πάσσαρη εμπιστεύεται με κλειστά μάτια.

