Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Ιωάννα Τούνη καθώς σε λίγες ώρες θα παντρέψει την κολλητή φίλη της και συνέταιρό της, Στέλλα Πάσσαρη με τον personal trainer, Σωτήρη Αφεντάκη.

Το μυστήριο του γάμου όπως μάθαμε θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας και κουμπάρα από την πλευρά της νύφης θα είναι η Ιωάννα Τούνη κι ο Αντρέας Ράφτης από την πλευρά του γαμπρού.

Πριν λίγα λεπτά η Ιωάννα Τούνη μας έδειξε μέσω Instagram την «bridal suite» της νύφης. Πρόκειται ουσιαστικά για το δωμάτιο της influencer στο σπίτι της, το οποίο στολίστηκε κατάλληλα για την Στέλλα Πάσσαρη που σε λίγες ώρες ντύνεται νύφη.

«Είσαι η καλύτερη φίλη του κόσμου! Πόσο τυχερή που σε έχω στη ζωή μου!» έγραψε στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη.

Στη συνέχεια είδαμε μέσα από τον λογαριασμό της Στέλλας Πάσσαρη τα δώρα που ετοίμασε για την κουμπάρα της και τις φίλες της. Κι αυτά είναι όπως μπορείτε να δείτε: παντοφλάκια και κρεμάστρες με τα ονόματα των κοριτσιών. Όλα προσεγμένα μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης και η Ιωάννα Γκέντζου θα βρίσκονται πίσω από τo bridal look της Στέλλας Πάσσαρη, της κουμπάρας Ιωάννας Τούνη και των υπόλοιπων κοριτσιών.

