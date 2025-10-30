Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Αντίστροφα τις ώρες έχει ξεκινήσει να μετρά η Στέλλα Πάσσαρη, κολλητή και συνέταιρος της Ιωάννας Τούνη- για τον γάμο της με τον personal trainer, Σωτήρη Αφεντάκη.

Όπως είναι ήδη γνωστό το ζευγάρι θα παντρέψουν η Ιωάννα Τούνη κι ο Αντρέας Ράφτης.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, η Ιωάννα Τούνη έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πότε θα παντρευτεί το ζευγάρι. Συγκεκριμένα, η ίδια ανέβασε μια φωτογραφία με το μανικιούρ της, πάνω στο οποίο είχε προσθέσει τα αρχικά γράμματα των ονομάτων τους.

Η ίδια αποκάλυψε πως οι δυο τους θα παντρευτούν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

«Η κουμπάρα σας είναι έτοιμη για το Σάββατο, μικρά μου κουτσούβελα», σημείωσε η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησης.

Θυμίζουμε ότι η Στέλα Πάσσαρη δέχτηκε πρόταση γάμου από τον εκλεκτό της καρδιάς της τον περασμένο Αύγουστο.

Ο personal trainer ετοίμασε μια πολύ όμορφη έκπληξη για την αγαπημένη του, αφήνοντάς την με το στόμα ανοιχτό. Συγκεκριμένα, ο Σωτήρης Αφεντάκης τής έκανε την πρόταση γάμου μέσα σε ένα θερινό σινεμά στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν πάει για να δουν ταινία μαζί με την παρέα τους.

