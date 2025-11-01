Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε λίγες ώρες παντρεύεται η Στέλλα Πάσσαρη με τον εκλεκτό της καρδιάς της, τον personal trainer, Σωτήρη Αφεντάκη.

Το μυστήριο του γάμου όπως μάθαμε θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας και κουμπάρα από την πλευρά της νύφης θα είναι η Ιωάννα Τούνη κι ο Αντρέας Ράφτης από την πλευρά του γαμπρού.

Η κολλητή της Influencer και συνέταιρός της βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα στο σπίτι της Ιωάννας (σ.σ που είναι πολύ κοντά στην εκκλησία που θα παντρευτεί) και έχει ξεκινήσει να ετοιμάζεται.

Μάλιστα η Στέλλα Πάσσαρη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της όταν μπήκε στο σπίτι της Ιωάννας Τούνη καθώς το είχε γεμίσει με μπαλόνια στο ταβάνι ενώ είχε βάλει γλυκά στον πάγκο της κουζίνας μαζί με κουφέτα. Η Στέλα Πάσσαρη φορούσε την λευκή της ρόμπα και μία στέκα που γράφει «bride» ενώ στο σπίτι έφτασε και η makeup artist που θα βάψει τόσο τη νύφη όσο και την κουμπάρα, η Ιωάννα Γκέντζου.

«Θα τρελαθώ!», αναφώνησε χαρακτηριστικά η νύφη.

Το χλιδάτο bachelorette στο Λας Βέγκας

Πριν από μερικές εβδομάδες, πραγματοποιήθηκε στο Λας Βέγκας το bachelorette της νύφης.

Τα κορίτσια μαζί με τις φίλες τους επισκέφθηκαν ακριβά μαγαζιά για ψώνια, δοκίμασαν περίεργα φαγητά ενώ έκαναν και μάζωξη στο ξενοδοχείο με χορευτή – στρίπερ για τη νύφη και παρακολούθησαν και το Magic Mike Show.

Το πρωί του Σαββάτου 18/10 στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό Σαββατοκύριακο, έγινε κι ένας απολογισμός στο ποσό που έδωσαν η Ιωάννα Τούνη, η Στέλλα Πάσσαρη και οι φίλες τους για να μείνουν εκεί.

Το ξενοδοχείο που επέλεξαν λέγεται The Cosmopolitan of Las Vegas και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής η σουίτα τους κόστιζε 1280 ευρώ τη βραδιά. Επομένως για επτά ημέρες που έμειναν, δηλαδή, στο Λας Βέγκας, πλήρωσαν συνολικά 8,960 ευρώ για την διαμονή τους.