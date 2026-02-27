Η Στέλλα Πάσσαρη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με την ίδια να ενημερώνει τους followers της για την πορεία της υγείας της. Η στενή φίλη και κουμπάρα της Ιωάννας Τούνη είχε αποκαλύψει ότι προχώρησε σε λαπαροσκόπηση, αφού οι γιατροί εντόπισαν ενδομητρίωση και χρόνιες φλεγμονές, οι οποίες αφαιρέθηκαν.

Η Στέλλα Πάσσαρη περιέγραψε πώς αισθάνεται τη δεύτερη ημέρα μετά την επέμβαση μέσα από βίντεο που τράβηξε στο αυτοκίνητό της. Ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι είναι «πάρα πολύ ζόρικα», εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξη παρά την ταλαιπωρία.

Στο βίντεο, η Στέλλα Πάσσαρη ακούγεται να λέει: «Καλημέρα τι μου κάνετε; Eγώ ακόμη είμαι πάρα πολύ ζόρικα. Tώρα πάω στην αιματολόγο για κάτι εξετάσεις που έχουμε να κάνουμε και να πάρω τις βιοψίες. Και μετά ξανά σπίτι. Προσπαθώ να περπατάω αλλά εντάξει, έκανα χειρουργείο και ράμματα, οπότε είναι λίγο δύσκολο. Είναι η δεύτερη μέρα, αλλά όλα καλά, θα περάσει».

Στο story έγραψε: «Καλημέρααα και εγώ με το ζόρι σηκώθηκα να πάρω τις εξετάσεις και να πάω στον αιματολόγο… Αλλά πρέπει να περπατάω γενικά οπότε προσπαθώ».

Λίγο αργότερα, ανέβασε και φωτογραφία της μετά τις αιμοληψίες, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Σουρωτήρι κανονικά έχω γίνει να ξέρετε».

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Στο χειρουργείο η κουμπάρα και κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη